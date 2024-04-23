Meğer faydasını kimse bilmiyormuş! Yer fıstığının kırmızı kabuğunu asla atmayacaksınız!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Fıstık denince akla ilk olarak kabuğundan arındırılmış, lezzetli içi geliyor olabilir. Ancak, bu küçük kabukların sağlık için büyük bir değer taşıdığını biliyor muydunuz? Yeni araştırmalar, fıstık kabuklarının atılması yerine tüketilmesinin sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor.

YER FISTIĞINI ARTIK KABUĞUYLA YİYECEKSİNİZ Yer fıstığı, doğal olarak besleyici bir atıştırmalık olmanın ötesinde, ince kırmızı kabuğuyla birlikte tüketildiğinde sağlık için birçok fayda sunuyor. Yapılan son araştırmalar, yer fıstığının kabuğunun sağlık üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu ortaya koyuyor.