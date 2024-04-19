Üsküdar’da midibüs kazası! Öğrencileri taşıyan servis 3 araca birden çarptı! İşte feci kazanın görüntüleri...

Küçükçekmece'den okul gezisi için geldikleri Üsküdar'da içinde bulundukları servis midibüsünün kayarak otomobillere ve duvara vurması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'den okul gezisi için Üsküdar'a gelen içinde ilkokul öğrencilerinin bulunduğu 34 KAV 097 plakalı Birol Taştutan idaresindeki servis midibüsü, Küplüce Mahallesi Nuri Bey Sokak üzerinde yağmur sebebiyle kayganlaşan sokakta kayarak önce park halindeki iki otomobile vurduktan sonra duvara çarptı.