Muğla Köyceğiz'de motosikletli gençler, aniden ana yola çıktığı ileri sürülen CHP'nin eski Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol'a çarptı. Kaza sonrası yaralılara yardım etmek yerine aracını bırakıp kaçan ve gözaltına alınan Erol'un ifadesi ortaya çıktı. Erol, "Zaten tansiyon hastası olduğum için bir anda kazadan dolayı tansiyonum çıktı. Birkaç gündür sürekli bir koşuşturma ve zihin yorgunluğu yaşıyordum" dedi.

Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP eski Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol

Muğla Köyceğiz'de Atatürk Bulvarında motosikletiyle seyir halinde olan 24 yaşındaki Hasan Mutlutürk, ana yola ani çıkış yaptığı öne sürülen eski CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol'a çarptı. Erol'un kaza sonrası yaralılara yardım etmek yerine aracını bırakıp kaçtığı, ertesi gün ise teslim olduğu öğrenildi. Kazada sürücü 24 yaşındaki Hasan Mutlutürk'ün üç yerinden çene kemiğinin ve dört dişinin kırıldığı, yolcu konumunda Okan Avcı'nın ise hafif sıyrıklarının olduğu belirlendi.