Kahve Makinesi Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Kahve Makinesi Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Siemens TQ905R03 Kahve Makinesi Tam Otomatik, Siemens TQ703R07 Kahve Makinesi Tam Otomatik kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Kahve Makinesi Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Siemens TQ905R03 Kahve Makinesi Tam Otomatik, Siemens TQ703R07 Kahve Makinesi Tam Otomatik kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
SIEMENS TQ905R03 KAHVE MAKİNESİ TAM OTOMATİK ASİL TALİHLİLER
SIEMENS TQ905R03 KAHVE MAKİNESİ TAM OTOMATİK YEDEK TALİHLİLER
SIEMENS TQ703R07 KAHVE MAKİNESİ TAM OTOMATİK ASİL TALİHLİLER
SIEMENS TQ703R07 KAHVE MAKİNESİ TAM OTOMATİK YEDEK TALİHLİLER