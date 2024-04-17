Kan hücrelerini en iyi depolayan pekmez türü... Üzüm de değil keçi boynuzu da!

Andız pekmezi nin kan yapıcı özelliğinin yanı sıra solunum yolu problemlerini çözmede etkili olduğu da belirlendi. Antioksidan açısından zengin yapısı, vücuttaki ödem ve şişkinliği hızla azaltırken, idrar yolu enfeksiyonlarının oluşmasını da engelliyor.

Ayrıca sindirim sistemini düzenleyerek bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardımcı olan andız pekmezi , genel vücut sağlığını da olumlu yönde etkiliyor.

Günlük olarak bir yemek kaşığı andız pekmezi tüketmek, kansızlıkla mücadele etmenin doğal ve etkili bir yolunu sunuyor. Sağlık uzmanları, bu doğal çözümün düzenli olarak kullanılmasını ve sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım olduğunu vurguluyorlar.