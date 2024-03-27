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Beşiktaş'ta feci kaza! Hatalı U dönüşü yapan araç motosiklete çarptı

Beşiktaş’ta korkunç bir kaza meydana geldi. Yasak yerden U dönüşü yapan araç motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu ağır yaralandı.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 05:56 Güncelleme 28 Mart 2024, 06:09
Beşiktaş’ta feci kaza! Hatalı U dönüşü yapan araç motosiklete çarptı

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Beşiktaş'ta yasak yerden "U" dönüşü yapan hafif ticari araç motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu (25) ağır yaralanırken, aracın sürücüsü A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde saat 02.10 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, motosikletli Semanur Hacıoğlu (25), yasak yerden "U" dönüşü yapmaya çalışan 17 ST 964 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hacıoğlu yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yerde yatan yaralıya müdahalede bulundu.

İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan Hacıoğlu, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Hacıoğlu'nun durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kazaya sebebiyet veren hafif ticari aracın sürücüsü A.Ö.'yü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Polis merkezinde ifadesi alınan A.Ö. adliyeye sevk edildi. Adliyede yapılan işlemlerin ardından sürücü A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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