Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 10 kiş tutuklandı.

Gazipaşa, Kemer, Kumluca, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda gerçekleşen operasyonlarda; çeşitli türlerde narkotik madde, 1.000 adet sentetik ecza, 50 kök kenevir bitkisi, 13 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve fişekler, uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan düzenek ve malzemeler ile çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildiği bildirildi.