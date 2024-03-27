Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 10 kiş tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik 5 ilçeye operasyon düzenledi.
Gazipaşa, Kemer, Kumluca, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda gerçekleşen operasyonlarda; çeşitli türlerde narkotik madde, 1.000 adet sentetik ecza, 50 kök kenevir bitkisi, 13 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve fişekler, uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan düzenek ve malzemeler ile çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildiği bildirildi.
"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yakalanan 14 şahıstan 10'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalar aynı kararlılıkla aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.