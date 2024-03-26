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Tavukçular kralı ile yasak aşkı ortaya çıktı! Önce plan yaptı sonra tetikçi tuttu! İfadesinde her şeyi anlattı

'Tavukçular kralı' olarak bilinen iş adamı ile yaşadığı yasak aşk ortaya çıkan güzellik uzmanı Gamze Canel'in, eşini öldürtmek için tuttuğu iddia edilen tetikçinin ifadesi ortaya çıktı. Tetikçi, "Gamze bana 'İbrahim'i öldürtürsem ne kadar para gider' diye sordu" dedi

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 08:43 Güncelleme 26 Mart 2024, 09:01
Tavukçular kralı ile yasak aşkı ortaya çıktı! Önce plan yaptı sonra tetikçi tuttu! İfadesinde her şeyi anlattı

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İzmir'de yaşayan market işletmecisi İbrahim Canel (50), güzellik uzmanı eşi Gamze Canel'in (39) telefonunda 'Tavukçular kralı' olarak bilinen iş adamı Natan Haim (72) ile yaşadığı yasak aşkın fotoğraflarını ele geçirdi.

Natan Haim (72)Natan Haim (72)


Bu olayın ardından Canel çifti karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açtı.

Ölüm tehdidi de aldığını iddia eden İbrahim Canel, eşi Gamze Canel, sevgilisi Natan Hayim ve üvey kızının sevgilisi Umut Aslan, kayınpederi Fakı Aydoğmuş ile diğer üvey kızının erkek arkadaşının babası olan Fırat Kotan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İbrahim Canel ve güzellik uzmanı eşi Gamze Canelİbrahim Canel ve güzellik uzmanı eşi Gamze Canel


ŞÜPHELİNİN İFADESİNE ULAŞILDI
Sabah'ta yer alan habere göre; şüphelilerden Fırat Kotan'ın (41) ifadesine ulaştı. Kotan ifadesinde, "Gamze Canel ofisime gelip, eşi ile problemleri olduğunu ve ondan kurtulmak istediğini söyledi.



O anda işim çıktı. Daha sonra görüşelim diyerek ofisten yolladım. Daha sonra hesabıma 6 bin lira yolladı. Bu parayla, Gamze Canel'in ehliyet fotoğrafını kullanarak araç kiraladım.



Buluşup bir kafede oturduk. İbrahim Canel'den ayrılacağını fakat onun bunu kabul etmediğini, bir an önce kurtulmak istediğini söyledi.

'İBRAHİM'İ ÖLDÜRTÜRSEM NE KADAR PARA GİDER'

Ben de 'tekrar boşanma davası aç, benden ne istiyorsun?' dediğimde, 'İbrahim'i öldürtürsem ne kadar para gider' diye sordu.


Ben ise bu konu ile ilgili bir şey yapamam dedim. Bu olaylardan sonra İbrahim Canel dükkanıma geldi. Sakin bir günde gelmesini ve anlatmam gereken önemli konular olduğunu söyledim.



Bana bakarak 'ben konuyu anladım' dedi ve dükkandan ayrıldı. Bir daha İbrahim Canel'i görmedim.


Olayın üzerine Umut Arslan'ı ofise çağırdım ve Gamze Canel'den uzak durmasını söyledim" dedi.



Kotan, Natan Haim ve Fakı Aydoğmuş'u tanımadığını da iddia etti.

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