Tavukçular kralı ile yasak aşkı ortaya çıktı! Önce plan yaptı sonra tetikçi tuttu! İfadesinde her şeyi anlattı





O anda işim çıktı. Daha sonra görüşelim diyerek ofisten yolladım. Daha sonra hesabıma 6 bin lira yolladı. Bu parayla, Gamze Canel'in ehliyet fotoğrafını kullanarak araç kiraladım.





Buluşup bir kafede oturduk. İbrahim Canel'den ayrılacağını fakat onun bunu kabul etmediğini, bir an önce kurtulmak istediğini söyledi.



'İBRAHİM'İ ÖLDÜRTÜRSEM NE KADAR PARA GİDER'



Ben de 'tekrar boşanma davası aç, benden ne istiyorsun?' dediğimde, 'İbrahim'i öldürtürsem ne kadar para gider' diye sordu.



Ben ise bu konu ile ilgili bir şey yapamam dedim. Bu olaylardan sonra İbrahim Canel dükkanıma geldi. Sakin bir günde gelmesini ve anlatmam gereken önemli konular olduğunu söyledim.





Bana bakarak 'ben konuyu anladım' dedi ve dükkandan ayrıldı. Bir daha İbrahim Canel'i görmedim.

Olayın üzerine Umut Arslan'ı ofise çağırdım ve Gamze Canel'den uzak durmasını söyledim" dedi.