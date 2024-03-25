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Yarın yağmur var mı? 26, 27,28 Mart 2024 HAVA DURUMU RAPORU! İstanbul, Ankara, İzmir'e saat uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcaklıklar mevsim normalleri altına düşerken, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli sağanak görülecek. Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 26 Mart hava durumu raporu.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 23:18 Güncelleme 25 Mart 2024, 23:29
Yarın yağmur var mı? 26, 27,28 Mart 2024 HAVA DURUMU RAPORU! İstanbul, Ankara, İzmir’e saat uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Antalya ve Mersin il merkezleri dışında kalan bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ve İç Ege ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Yarın (Salı) toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 3°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 6°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Salı) toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya ve Mersin il merkezi hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 13°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu



İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 3°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARABÜK 2°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SİNOP 8°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar, güneybatı kesimlerinde yağmur şeklinde olmak üzere; bölgenin güneybatısı ile Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS -4°C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı kar yağışlı

MALATYA 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu

VAN -2°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 8°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 10°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

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