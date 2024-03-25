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Milyoner'de 5 milyon liralık ödülü kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek? Vergi kesintilerinden sonra ne kadar kalacak?

Ülkemizin en popüler bilgi yarışması programı "Kim Milyoner Olmak İster?"de unutulmaz bir zafer yaşandı. Yarışan Berk Göktaş, her soruya doğru cevap vererek 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazandı. Ancak, bu zaferin ardından vergi kesintisiyle ilgili detaylar da belli oldu.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 14:28 Güncelleme 25 Mart 2024, 14:28
Milyoner’de 5 milyon liralık ödülü kazanan Berk Göktaş’ın eline ne kadar para geçecek? Vergi kesintilerinden sonra ne kadar kalacak?

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Ülkemizin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" ekranlarda büyük bir heyecanla devam ediyor. Son bölümde yarışmacı Berk Göktaş, zorlu bir mücadele sonucunda 5 milyon TL'lik final sorusuna kadar geldi. Final sorusu ise Bakara Suresi ile ilgiliydi.

VERGİ KESİNTİSİ NE KADAR OLACAK?

Göktaş, yapılacak %20'lik kesinti sonrası 5 milyon TL'nin 4 milyon TL'sini alacak. Peki, bu kazancı nasıl kullanacak? Göktaş, kazandığı parayla yurtdışında yüksek lisans eğitimini tamamlamak ve gezmek istediğini açıkladı.

Göktaş, kazandığı parayı değerlendirirken öncelikle kişisel ve akademik gelişimine odaklanmayı planlıyor. Yurtdışındaki yüksek lisans eğitimi ile akademik kariyerine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Gelecekteki profesyonel hayatında daha donanımlı olmak için bu eğitimin önemli olduğunu belirtiyor.

İŞTE 5 MİLYON TL'LİK SORU

Final sorusunda yarışmacıya "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, 'biz bir çeşit yemeğe asla katlanmayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu soruldu.

DOĞRU YANITI VERDİ

Berk Göktaş Mercimek, Soğan, Nohut ve Sarımsak şıkları arasından C şıkkı Nohut'u yanıtlayarak 5 milyon TL'yi kazandı ve tarihe geçti. Berk Göktaş, "Çok heyecanlandım. Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Ne olursa olsun çekil demezlerdi. Destek olan herkese teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berk Göktaş, ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti. YKS'de elde ettiği 71. sıra ile dikkatleri üzerine çeken Göktaş, sadece akademik başarısıyla değil, aynı zamanda fizik ve uzay alanlarına olan ilgisiyle de tanınıyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde ikinci sınıf öğrencisi olan Berk Göktaş, yüksek lisans için yurt dışına gideceğini belirtti.

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