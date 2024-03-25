Milyoner’de 5 milyon liralık ödülü kazanan Berk Göktaş’ın eline ne kadar para geçecek? Vergi kesintilerinden sonra ne kadar kalacak?

Ülkemizin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" ekranlarda büyük bir heyecanla devam ediyor. Son bölümde yarışmacı Berk Göktaş, zorlu bir mücadele sonucunda 5 milyon TL'lik final sorusuna kadar geldi. Final sorusu ise Bakara Suresi ile ilgiliydi.
VERGİ KESİNTİSİ NE KADAR OLACAK?
Göktaş, yapılacak %20'lik kesinti sonrası 5 milyon TL'nin 4 milyon TL'sini alacak. Peki, bu kazancı nasıl kullanacak? Göktaş, kazandığı parayla yurtdışında yüksek lisans eğitimini tamamlamak ve gezmek istediğini açıkladı.
Göktaş, kazandığı parayı değerlendirirken öncelikle kişisel ve akademik gelişimine odaklanmayı planlıyor. Yurtdışındaki yüksek lisans eğitimi ile akademik kariyerine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Gelecekteki profesyonel hayatında daha donanımlı olmak için bu eğitimin önemli olduğunu belirtiyor.
İŞTE 5 MİLYON TL'LİK SORU
Final sorusunda yarışmacıya "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, 'biz bir çeşit yemeğe asla katlanmayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu soruldu.