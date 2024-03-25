İstanbul’da yine metrobüs arızası! Duraklarda yoğunluk oluştu vatandaşlar yürümekte güçlük çekti

Haftanın ilk iş gününde İstanbul lular yine CHP'li iBB'nin hizmet ve altyapı yetersizlikleri dolayısıyla zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre; Altunizade durağının yakınında bir metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle arıza yaptı.

Arıza nedeniyle seferler aksarken, işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, metrobüse ulaşmak için uzun süre beklemek zorunda kaldı.