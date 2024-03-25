PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul'da yine metrobüs arızası! Duraklarda yoğunluk oluştu vatandaşlar yürümekte güçlük çekti

CHP'li İBB'nin yönetimindeki İstanbul'da ulaşım çilesi katlanarak devam ediyor. Üsküdar'da metrobüsün arızalanması nedeniyle Altunizade durağında yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde okula ve işe gitmek için yola çıkan İstanbullular, yoğunluk nedeniyle uzun süre metrobüse ulaşamadı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 09:22 Güncelleme 25 Mart 2024, 09:45
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Duraklarda yoğunluk oluştu vatandaşlar yürümekte güçlük çekti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Haftanın ilk iş gününde İstanbullular yine CHP'li iBB'nin hizmet ve altyapı yetersizlikleri dolayısıyla zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre; Altunizade durağının yakınında bir metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle arıza yaptı.

Arıza nedeniyle seferler aksarken, işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, metrobüse ulaşmak için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Seferlerin yapılamaması dolayısıyla metrobüs güzergahındaki araç yoğunluğu Acıbadem durağına kadar uzandı.

Vatandaşlar yaşanan aksaklığa sosyal medyadan tepki gösterdi.

Durağa gelen bakım ekipleri metrobüsteki arızayı gidermek için aracı yoldan çekti.

İETT Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Araçlarımızın bakımları periyodik olarak yapılmaktadır. İnisiyatifimiz dışında yaşanan durumlar nedeni ile seferlerimizde aksaklık yaşanabilmektedir. İlgili birim tarafından müdahale edildi. Seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ‘Tam yol ileri’ yazan seçim otobüsü yolda kaldı!CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ‘Tam yol ileri’ yazan seçim otobüsü yolda kaldı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin para kulesi skandalın her yol Ekrem İmamoğlu’nu gösteriyor! Özgür Özel o yalanı neden söyledi? İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş...
3 saldırı aynı hücre! Moskova saldırısının ucu İstanbul’daki kilise saldırına uzandı
Türk Telekom
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Duraklarda yoğunluk oluştu vatandaşlar yürümekte güçlük çekti
CHP’li yöneticiden paradan kule skandalına ilişkin zehir zemberek sözler: Adayları dolar dolu poşetler belirledi
12 bin TL’ye kadar varıyor | Emekliye zamlı promosyon 28 Mart’ta hesaplarda! Maaş nasıl taşınacak? İade tutarı nasıl hesaplanır?
CHP’de İstanbul ve Ankara mitingleri iptal edildi! Kaosun perde arkasında yatan güç savaşı: İmamoğlu - Özel kavgası boyut kazandı
Beklenen gün geldi! ATV’de Yaban Çiçekleri rüzgarı esecek! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...
Belçika’da PKK’lı teröristlerden alçak provokasyon! Türk vatandaşlar kalleşlere sokakları dar etti
Galatasaray’ın 10 numarası Dries Mertens’e şok talip! 2 kulüp pusuda bekliyor...
8 Eylül 1999 girişli olanlar dikkat | Prim günü 7 bin 200’e düşüyor! EYT’liler kapsamda mı? Kim, ne zaman emekli olacak?
Reza Zarrab’tan şok hamle | Ebru Gündeş ile evlenen Murat Özdemir’in boşanma nedeni bakın neymiş! Meğer gizli aşkı fotoğraf ifşalamış...
Kim Milyoner Olmak İster’deki 5 milyonluk soru Bakara Suresi’nden! İşte ’İsrailoğulları’nın isyankar yüzü...
Başkan Erdoğan’dan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nde önemli açıklamalar
Cumhur’un İBB adayı 31 Mart zaferi sonrası ilk ne yapacak? | Murat Kurum canlı yayında açıkladı! Anketler biz kazanacağız diyor
SON DAKİKA