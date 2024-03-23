45 Yıllık Aşçının Pişirme Teknikleri! Lokum Gibi Kavurmanın Sırları Ortaya Çıktı

ETİN MARİNE EDİLMESİ: Etin daha yumuşak olması için, eti marine etmek önemlidir. Limon suyu, yoğurt veya sirke gibi asitli bileşenlerle et marine edilerek, etin lifleri parçalanır ve daha yumuşak bir dokuya sahip olur.

MADEN SUYU KULLANIMI: Kuşbaşı doğranmış eti pişirmeden önce tencereye koyarak üzerine bir şişe maden suyu dökün. Maden suyu, etin yumuşamasına ve lokum gibi pişmesine yardımcı olur.