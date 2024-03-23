45 Yıllık Aşçının Pişirme Teknikleri! Lokum Gibi Kavurmanın Sırları Ortaya Çıktı

Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan et kavurması, sofralarda ayrıcalıklı bir yere sahip. Bu muazzam lezzeti yakalamak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. İşte kavurma pişirirken bilmeniz gerekenler...
Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan et kavurması, sofralarda ayrıcalıklı bir yere sahip. Bu muazzam lezzeti yakalamak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. İşte kavurma pişirirken bilmeniz gerekenler...
ETİN ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİLMESİ: Dolaptan çıkan et, yaklaşık 10 dakika oda sıcaklığında dinlendirilmelidir. Bu sayede et, pişirme işlemine hazır hale gelir ve daha kolay pişer.
ZEYTİNYAĞI VE TUZ UYGULAMASI: Etin üzerine zeytinyağı sürülerek yağın ete iyice yedirilmesi sağlanmalıdır. Ardından tuz eklenerek etin lezzeti ve yumuşaklığı artırılır.
KUYRUK YAĞI EKLEMEK: Kavurma yaparken kuyruk yağı eklemek, lezzete önemli bir katkı sağlar. Kuyruk yağı, etin daha lezzetli ve yumuşak olmasını sağlar.
ETİN MARİNE EDİLMESİ: Etin daha yumuşak olması için, eti marine etmek önemlidir. Limon suyu, yoğurt veya sirke gibi asitli bileşenlerle et marine edilerek, etin lifleri parçalanır ve daha yumuşak bir dokuya sahip olur.
MADEN SUYU KULLANIMI: Kuşbaşı doğranmış eti pişirmeden önce tencereye koyarak üzerine bir şişe maden suyu dökün. Maden suyu, etin yumuşamasına ve lokum gibi pişmesine yardımcı olur.
KAVURMA TARİFİ: Lokum gibi kavurma için, öncelikle tavada veya tencerede kuşbaşı etleri yüksek ateşte kavurun. Ardından soğan, domates ve biber salçası ekleyerek pişirin. Baharatları ve tuzu ekledikten sonra kısık ateşte pişirmeye devam edin. Servis yapmadan önce üzerine taze yeşillikler ekleyerek lezzeti tamamlayın.