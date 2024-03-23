PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul'a kar yağacak mı? 24-25-26 Mart için Meteoroloji haritayı güncelledi: Tam bahar geliyor denirken...

Baharın gelmesiyle birlikte sıcaklıkların yükselmesi beklenirken, kışın son sürprizi kar yağışıyla kendini gösterdi. Marmara Bölgesi'ne komşu illerde kar yağışı etkili olmaya ve alanını genişletmeye başladı. İstanbul'da da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, Marmara Bölgesi'nde kar yağışının etkili olmasıyla "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu gündeme geldi ve merakla araştırılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 10:20 Güncelleme 23 Mart 2024, 10:20
İstanbul’a kar yağacak mı? 24-25-26 Mart için Meteoroloji haritayı güncelledi: Tam bahar geliyor denirken...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Baharın yaklaştığına dair umutlarla dolarken, beklenmedik bir sürprizle karşılaşabiliriz. Meteoroloji uzmanları, son tahminlere göre İstanbul'un da içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor. Bu sabah, araçların camlarında oluşan buzlanma, İstanbul halkında kar yağışı olasılığıyla ilgili merak uyandırdı.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

İÇ VE DOĞU ANADOLU İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde önümüzdeki Cumartesi gününe kar kar yağışının etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava Pazar günü Gaziantep Şanlıurfa ve Kilis hariç yurdu terk edecek.

Öte yandan bugün sıcaklıkların bugün İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

PROF. DR. ŞEN'DEN YAĞMUR VE KAR UYARISI

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar var. Cuma günü de devam edecek. Cumartesi doğuya kayacak, pazar yağışlar terk edecek. Adıyaman, Hatay, Adana, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl'de kuvvetli yağmur, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de yoğun kar var" mesajını paylaştı.

Ankarada KAR yağışı etkili olmuş. Kar tahminimiz tam isabetli olmuş. Yükseklerde 5 cm. Bugün ve yarında devam edecek gibi.
İstanbulda da kar yağmaz tahminimiz isabetli oldu. Bu sene İstanbula kar yağışı olması çok zor demiştik Eylül ayında.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Geri sayım! AK Parti’den Büyük Ankara mitingi
Canan Kaftancıoğlu ’para kuleleri skandalında ifade verdi: Ekrem İmamoğlu’nun müdürü Tuncay Yılmaz’ın orada ne işi var? Vergi kaçırdık itirafı
Yaban Çiçekleri geliyor
Türksat 6A için geri sayım! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır tarih verdi
Moskova’da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bomba iddia: ABD ve İngiltere önceden biliyordu
CHP’de paradan kule skandalında her taşın altından Ekrem İmamoğlu’nun ’arkadaşım’ dediği isimler çıkıyor! İşte isim isim o liste
TPAO’ya ruhsat verildi! Karadeniz ve Akdeniz’in ardından Marmara’da petrol aranacak
Almanya’daki 8 milyon euroluk vurgunda yeni detaylar | Yasemin Gündoğan’a yardım eden aşiret ortaya çıktı! İşte firarın perde arkası
ABB’den direk vurgunu! 1 milyar TL’lik zarar ortaya çıktı! Usulsüz kullanımlar belgelendi
5 SORUDA YENİ PROMOSYON | Zamlı promosyonlar nasıl alınacak? Özel bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı?
CHP’li İBB’den skandal! Ramazan etkinliğinde LGBT destekçisi Gaye Su Akyol’a konser verdirildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Murat Kurum’un neden İBB Başkanı seçilmesi gerektiğini anlattı!
Adım adım zirveye: Muslera kendi yaş kategorisinde en çok kazanan 7. oyuncu
Macaristan 1-0 Türkiye MAÇ SONUCU - ÖZET
Hatay’da seçimi kaybedeceğini anlayan CHP’li Lütfü Savaş’tan mağduriyet tiyatrosu! Sahneden itildi fondaş itiraf etti: Psikiyatrik tedavi görüyor
SON DAKİKA