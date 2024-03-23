İstanbul’a kar yağacak mı? 24-25-26 Mart için Meteoroloji haritayı güncelledi: Tam bahar geliyor denirken...

PROF. DR. ŞEN'DEN YAĞMUR VE KAR UYARISI
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar var. Cuma günü de devam edecek. Cumartesi doğuya kayacak, pazar yağışlar terk edecek. Adıyaman, Hatay, Adana, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl'de kuvvetli yağmur, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de yoğun kar var" mesajını paylaştı.
Ankarada KAR yağışı etkili olmuş. Kar tahminimiz tam isabetli olmuş. Yükseklerde 5 cm. Bugün ve yarında devam edecek gibi.
İstanbulda da kar yağmaz tahminimiz isabetli oldu. Bu sene İstanbula kar yağışı olması çok zor demiştik Eylül ayında.