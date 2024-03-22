Yer: İzmir Çiğli... Sol şeritte hazırlanan ’kaza raporu’ ölüm getirdi! 2 kişi can verdi 7 kişi yaralandı





Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise maddi hasarlı kaza için yardıma gelen İsmail Taşdelen ile Turan Taşdelen'in yaşamını yitirdiği, A.K. (31), M.Ü. (22), G.Ü. (25), A.A., T.Ç., A.B.S. ve A.E.'nın yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.