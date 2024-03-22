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Yer: İzmir Çiğli... Sol şeritte hazırlanan 'kaza raporu' ölüm getirdi! 2 kişi can verdi 7 kişi yaralandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Cadde üzerinde sol şeritte kaza raporu hazırlayan sürücülere arkadan gelen 3 araç çarptı. Kazada 2 kişi can verdi 7 kişi de yaralandı.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 06:53 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:02
Yer: İzmir Çiğli... Sol şeritte hazırlanan ’kaza raporu’ ölüm getirdi! 2 kişi can verdi 7 kişi yaralandı

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İzmir'in Çiğli ilçesinde cadde üzerinde sol şeritte hasarlı kaza yapan ve olay yerinde rapor hazırlayan sürücüler ile yakınlarına arkadan hızla gelen 3 araç çarptı. Cadde üzerinde can pazarının yaşandığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Anadolu Caddesi Çiğli Santral Durağı yakınlarında meydana geldi.



İddiaya göre cadde üzerinde aynı istikamette seyir halinde olan A.K. (31) yönetimindeki 34 KD 5060 plakalı otomobil ile E.C.İ. (27) yönetimindeki 34 ARZ499 plakalı otomobil, sol şeritte maddi hasarlı kaza yaptı. Sürücüler ve otomobillerde bulunanlar, kaza raporu tutmak için araçlarından indi.



Olay yerinden geçen 35 CDP 15 plakalı otomobilde bulunan Taşdelen (31) ve Turan Taşdelen (58) ile elektrikli scooter sürücüsü A.B.S. de kazazedelere yardım için durdu.



Bu sırada arkalarından hızla gelen A.E. yönetimindeki 35 KA 8817 plakalı otomobil, kaza nedeniyle caddenin sol şeridinde bulunanların arasına daldı.



Can pazarının yaşandığı kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olası başka kaza yaşanmaması için çevre güvenliğini sağlayıp, trafik akışını yönlendirdi.



Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise maddi hasarlı kaza için yardıma gelen İsmail Taşdelen ile Turan Taşdelen'in yaşamını yitirdiği, A.K. (31), M.Ü. (22), G.Ü. (25), A.A., T.Ç., A.B.S. ve A.E.'nın yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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