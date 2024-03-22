Maneviyatın buluşma noktası Vav Radyo! İşte Vav Radyo İstanbul, İzmir ve Ankara frekansları

ARTIK ÇOK DAHA HIZLI ERİŞİM SAĞLANACAK

Dijital içerik platformu sayesinde ziyaretçiler, hayatın içinden içeriklere, ünlü hafızlardan Kuran-ı Kerim kıraatlarına artık daha hızlı erişebilecek. Şık bir tasarımla kullanıcıları karşılayan uygulama aynı zamanda Smart TV'lerde yayında.

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