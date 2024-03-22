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Maneviyatın buluşma noktası Vav Radyo! İşte Vav Radyo İstanbul, İzmir ve Ankara frekansları

Turkuvaz Medya bünyesinde yayın hayatını sürdüren Vav Radyo Ramazan ayında da maneviyatın buluşma noktası oldu. Milyonlarca vatandaş evinde, aracında, dükkanında Vav Radyo’dan 24 saat Kuran-ı Kerim dinleme fırsatı sunuluyor. Ramazan ayında manevi iklimin buluşma noktası haline gelen Vav Radyo uygulamaları özel içeriklerle sizleri bekliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 15:37 Güncelleme 22 Mart 2024, 15:37
Maneviyatın buluşma noktası Vav Radyo! İşte Vav Radyo İstanbul, İzmir ve Ankara frekansları

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Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde hizmet veren, İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile 24 saat Kuran-ı Kerim dinleme fırsatı sunan VAV TV ile VAV Radyo'nun mobil uygulaması kullanıcılara sunuldu.

RAMAZANDA BİRBİRİNDEN ÖZEL İÇERİKLER
Uygulama adeta vatandaşlar için Ramazan ayında manevi iklimle buluşma noktası olurken kullanıcıları özel içerikler bekliyor.

UYGULAMA NEREDEN YÜKLENİYOR?
Kuran-ı Kerim'den edebiyata, dizilerden sohbetlere kadar birçok özel içeriğin yer aldığı 'Google Play' ve 'App Store' üzerinden yüklenebiliyor.

ARTIK ÇOK DAHA HIZLI ERİŞİM SAĞLANACAK
Dijital içerik platformu sayesinde ziyaretçiler, hayatın içinden içeriklere, ünlü hafızlardan Kuran-ı Kerim kıraatlarına artık daha hızlı erişebilecek. Şık bir tasarımla kullanıcıları karşılayan uygulama aynı zamanda Smart TV'lerde yayında.

VAV RADYO ŞEHİR ŞEHİR FREKANS BİLGİSİ

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