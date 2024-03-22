Malatya’da vinçli hırsızlık: 2 milyonluk medikal malzeme çaldılar

Yeşilyurt ilçesinde bir esnafa ait medikal malzemelerinin satışının yapıldığı konteynerin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

VİNÇLE ÇALDILAR

Yapılan çalışmalarda olayın T.A. ile V.U. tarafından gerçekleştirildiği belirlenirken içerisinde 2 milyonluk medikal malzemenin bulunduğu konteynerin vinç yardımıyla bulunduğu yerden taşındığı tespit edildi.