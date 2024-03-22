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Malatya'da vinçli hırsızlık: 2 milyonluk medikal malzeme çaldılar

Malatya'da içerisinde 2 milyonluk medikal malzemenin bulunduğu konteyneri vinç yardımıyla çalan 2 zanlı yakalandı. Şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken konteyner sahibine teslim edildi.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 15:51 Güncelleme 22 Mart 2024, 16:00
Malatya’da vinçli hırsızlık: 2 milyonluk medikal malzeme çaldılar

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde içerisinde 2 milyonluk medikal malzemenin bulunduğu konteyneri vinç yardımıyla çalan 2 zanlı yakalandı.

Yeşilyurt ilçesinde bir esnafa ait medikal malzemelerinin satışının yapıldığı konteynerin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

VİNÇLE ÇALDILAR
Yapılan çalışmalarda olayın T.A. ile V.U. tarafından gerçekleştirildiği belirlenirken içerisinde 2 milyonluk medikal malzemenin bulunduğu konteynerin vinç yardımıyla bulunduğu yerden taşındığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR
İki zanlı polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken konteyner ise sahibine teslim edildi.

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