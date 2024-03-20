SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kocaeli, Yalova, Bursa, Tekirdağ, Çanakkele, Balıkesir...

Son dakika haberine göre, İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem oldu. Marmara Denizi'nde bugün saat 09:21'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.71 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı, bölgede hafif panik yarattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 09:25 Güncelleme 20 Mart 2024, 09:44
İstanbul’da deprem mi oldu? 20 Mart az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kocaeli, Yalova, Bursa, Tekirdağ, Çanakkele, Balıkesir...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Yalova'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.71 km derinliğinde olan deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.


İşte depreme dair tüm detaylar;

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova)



Tarih:2024-03-20 Saat:09:21:01 TSİ

Enlem:40.67556 N

Boylam:29.24111 E

Derinlik:9.71 km



KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 MART 2024 ÇARŞAMBA

20-03-2024 06:21:01 40.6756 29.2411 9.71 ML 3.5 Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova) 623343
20-03-2024 05:55:42 37.4856 36.9886 5.13 MW 4.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 623342
20-03-2024 05:24:10 38.2736 37.8203 9.53 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) 623341
20-03-2024 05:09:18 38.3128 37.4333 6.8 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 623337
20-03-2024 04:54:03 38.1189 37.2086 6.69 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 623339
20-03-2024 04:50:56 38.1692 37.16 5.18 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 623340
20-03-2024 04:48:39 38.3869 37.4872 7 ML 1.7 Darende (Malatya) 623338
20-03-2024 03:37:39 37.0281 29.0169 7 ML 1.9 Köyceğiz (Muğla) 623336

20-03-2024 02:32:10 39.63 28.7661 7.03 ML 1.7 Dursunbey (Balıkesir) 623331
20-03-2024 02:30:22 36.0958 28.0436 7.64 ML 1.4 Ege Denizi - [59.78 km] Marmaris (Muğla) 623333
20-03-2024 02:17:35 39.1042 29.4511 10.2 ML 1.1 Gediz (Kütahya) 623332
20-03-2024 02:05:09 38.6367 37.3739 6.89 ML 2.1 Gürün (Sivas) 623330
20-03-2024 01:35:42 39.0033 27.8828 7 ML 1.7 Akhisar (Manisa) 623334
20-03-2024 01:34:46 38.8025 37.5231 7.06 ML 1.6 Gürün (Sivas) 623335
20-03-2024 00:58:50 38.0903 38.4197 7 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman) 623329

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM firari ana-oğulun ABD’deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş
CHP lideri Özgür Özel Gökhan Zan ile arasındaki kirli pazarlığı itiraf etti! Lütfü Savaş’ı aklama çabasına girdi! Gözlerinde başka bir hırs var
İHH
En düşük emekli maaşı alanları ilgilendiriyor! Emekli maaşında yeni sistem! Yaş kriteri mi geliyor?
CHP’li isimlerin yaptığı Para Kulelerinin yeni görüntüsü çıktı! İBB Spor Kulübü yazılı çantayla taşıdılar
Kafa karışıklığı sona eriyor! Akaryakıtta ’tek fiyat dönemi’ başlıyor
Türk Telekom
İşten ayrılana 5’li güvence! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kimlere ihbar tazminatı ödemesi yapılır?
Başkan Erdoğan’dan Şoför Esnafları ile İftar Programı’nda önemli açıklamalar | Kamuya müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Spor ekonomistleri Kerem Akbaş ile Tuğrul Akşar TAKVİM’e değerlendirdi: Kulüp ekonomik yıkım yaşar!
21 bin TL üzerinde kira geliri olanlar dikkat | Beyan için son 13 gün! İndirilecek giderler nasıl hesaplanır? Eksik beyanname verilirse ne olur?
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! MSB: Irak’ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler kayıp avrolar! 5 madde binbir fırıldak: 15 milyon 501 bin lira nasıl ödendi? Kimin kasasından çıktı?
CHP’nin kanalı Halk TV’de Timur Soykan’dan PKK ağzı: Kayyum atıyorsan sen darbecisin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kabullendi: Biz hepimiz aday olduk Erdoğan tek kazandı
SON DAKİKA