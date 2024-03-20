İstanbul’da deprem mi oldu? 20 Mart az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kocaeli, Yalova, Bursa, Tekirdağ, Çanakkele, Balıkesir...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Yalova'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.71 km derinliğinde olan deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.