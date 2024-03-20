Eşini ve kızını öldüren öğretmen vahşeti tek tek anlattı! Terfi telefonunu ‘aldatma’ sanmış! Her detayı korkunç



İŞ NEDENİYLE GELEN TELEFONA SİNİRLENMİŞ

İfadesinde yaklaşık 15 gün önce eşi Kadriye Böçkün'ün iş nedeniyle arandığını ve bu görüşmeden rahatsız olduğunu ifade eden Zülküf Böçkün, o günden beri psikiyatri ilaçlarını kullanmamaya başladığını söyledi.

Cinayet saatinden önce tekrar eşi Kadriye Böçkün'e iş nedeniyle gelen telefonla tartışmanın çıktığını anlatan Böçkün, "Yaklaşık 20-30 saniyelik bir konuşma gerçekleşti. Telefon kapandıktan sonra eşime sitem ederek evli bir bayanı bu saatte aranmasının normal olmadığını söyledim. Eşim de idare et ne olacak gibi bir söylemde bulundu. Ben bunun üzerine 'ara ben şahısla konuşacağım' dedim eşim de bana 'benim işim bozulur ben müdür olamam' dedi.