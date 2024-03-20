80 Nokta Arasındaki Gizli Harfi Görebilecek Misin? Sadece %1’i Başarabiliyor!

Sosyal medyada viral olan bir fotoğraf, kullanıcıların dikkatini çekmek ve onları zorlayıcı bir bulmaca çözmeye davet etmek için yayıldı. Fotoğrafta, bir dizi dağınık kırmızı ve mavi nokta bulunuyor ve kullanıcılar bu noktaları birleştirerek gizli bir harf ortaya çıkarmaya çalışıyor. İşte gerçekten zeki olanların çözebileceği o test...
Son dönemde sosyal medyada popüler olan bir fotoğrafik hafıza testi, birçok kişinin dikkatini çekiyor. Test, kullanıcıların görsel hafıza yeteneklerini sınamak için tasarlanmıştır. Testte, kırmızı noktaları birleştirerek gizlenmiş bir harfi bulma görevi veriliyor.
Testi paylaşanlar, sadece yüksek zeka seviyesine sahip kişilerin bu görevi hızla çözebileceğini iddia ediyorlar. Çoğu insanın zorlandığı bu testte, kırmızı noktaları birleştirenlerin sadece birkaç saniyede başarılı olabileceği belirtiliyor.
CEVAP G HARFİ
Görsel hafıza becerilerini kullanarak G harfini bulanların sayısının oldukça az olduğu ifade ediliyor.