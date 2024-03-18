Spor Ayakkabılardaki Gizli Deliklerin Sırrı! Bakın Ne İşe Yarıyorlar

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Spor ayakkabılarının yanlarında delikler var, biliyor muydunuz? Bu deliklerin sadece süs için olduğunu düşünenler yanılıyor!

Ayakkabı Yan Deliklerinin Gizemi Bu ayakkabılardaki yan delikler, tasarımcıların özel olarak düşündüğü bir özellik. Ve bu deliklerin gerçekten önemli bir işlevi var.