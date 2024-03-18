Son dakika: İstanbul Bayrampaşa’da bir depoda yangın! 19 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Çevrede esnaflık yapan Şahin Ertüzün, "Burada oturduğum esnada yukarıdan dumanların yükseldiğini gördüm. Komşum olduğu için ofisteki ağabeyi uyardım dumanlar çıkıyor diye. Ağabey sonra içeri girip işçileri uyardı" dedi.