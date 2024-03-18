Doğum saati nasıl, nereden öğrenilir? Doğum saati ile ne yapılır? Cimer doğum saati öğrenme

Doğum saati bilgisine ulaşmak için e-devlet sistemi veya Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapılabilir. Doğum saatini bilmeyen veya bu bilgiyi teyit etmek isteyen kişiler, bu platformlarda kolayca doğum saati bilgilerini öğrenebilirler. E-Devlet sistemi, doğum saati bilgisine ulaşmak için kullanılabilir bir platformdur. Bu sistem üzerinden yapılacak sorgulama için, öncelikle e-devlet hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra ilgili hizmetler bölümünden doğum saati sorgulama seçeneğine ulaşabilir ve bu bilgiyi kolaylıkla edinebilirsiniz.