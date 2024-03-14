SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kedi Eros olayı nedir, nasıl öldü? İbrahim Keloğlan kimdir, kaç yaşında? Eros'un katili İbrahim Keloğlan tekrar tutuklandı mı? Cezası...

Sevgi dolu bir kedi olan Eros'un trajik ölümü, İbrahim Keloğlan adındaki şahısın adını gündeme taşıdı. Bu üzücü olay, hayvan hakları konusunda toplumsal duyarlılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Mahkeme, "iyi hal" indirimiyle İbrahim Keloğlan'a kasten hayvan öldürme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve ek olarak yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartı getirildi. Ancak olayın yankıları devam ederken, İbrahim Keloğlan ve Eros vakasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler, kamuoyunun dikkatini bir kez daha hayvan haklarına çevirdi. Peki, bu üzücü olayın detayları nedir? İbrahim Keloğlan kimdir ve Eros'a ne oldu? İbrahim Keloğlan'ın durumu ve Eros'un hikayesi hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 09:46 Güncelleme 14 Mart 2024, 09:46
Kedi Eros olayı nedir, nasıl öldü? İbrahim Keloğlan kimdir, kaç yaşında? Eros’un katili İbrahim Keloğlan tekrar tutuklandı mı? Cezası...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gerçekleşen hayvan hakları odaklı dava, toplumun dikkatini çekiyor. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, sanık İbrahim Keloğlan ve onun avukatlarının yanı sıra, hayvan hakları savunucularının da yoğun katılımıyla gerçekleşti. Davaya, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve çeşitli siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının avukatları katılmak istese de, bu talepler reddedildi.

Duruşma Salonundan Notlar: İbrahim Keloğlan'ın Savunması
İbrahim Keloğlan mahkemede yaptığı savunmada, "Ben bir suç makinesi değilim" ifadesini kullanarak, geçmişte yaşadığı psikolojik sorunlardan ötürü hata yaptığını belirtti. Hayvanları besleyerek ve barınağa bağışta bulunarak kendini düzeltmeye çalıştığını söyledi.

Kedi Erosu vahşice öldürmüştü! İbrahim Keloğlanın pişkin savunması çileden çıkardıKedi Erosu vahşice öldürmüştü! İbrahim Keloğlanın pişkin savunması çileden çıkardı
Kedi Eros'u vahşice öldürmüştü! İbrahim Keloğlan'ın pişkin savunması çileden çıkardı
Kedi Erosu vahşice öldürmüştü! Cezası belli oldu! İbrahim Keloğlanun ifadesi dehşete düşürdüKedi Erosu vahşice öldürmüştü! Cezası belli oldu! İbrahim Keloğlanun ifadesi dehşete düşürdü
Kedi Eros'u vahşice öldürmüştü! Cezası belli oldu! İbrahim Keloğlan'un ifadesi dehşete düşürdü

Hakim, Keloğlan'ı "İçinden geleni söyle, ezber yapma" diye uyardı. Keloğlan, "Hatamı kabul ediyorum" diyerek pişman olduğunu ifade etti.

Toplumun Tepkisi ve Mahkemenin Kararı
Duruşma, hayvanseverlerin adliyeye akın etmesiyle toplumsal bir olaya dönüştü. Cumhuriyet Savcısı, Keloğlan için üst hadde yakın hapis cezası talep etti.

Mahkeme, sonunda Keloğlan'ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve yurtdışı çıkış yasağı gibi adli kontrol hükümleri uyguladı. Bu karar, salondaki hayvanseverler tarafından ıslık ve alkışlarla karşılandı.

Davanın Geçmişi
Keloğlan'ın, bir kediye yönelik şiddet içeren davranışları nedeniyle yargılandığı bu dava, hayvan haklarına dair toplumsal farkındalığı artırmıştır. İlk kararda sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası, itiraz üzerine yeniden değerlendirilmiş ve ceza artırılmıştır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bu paralar buzdağının görünen yüzü! İşte CHP’nin şaibeli para skandalının kilit isimleri...
Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen kazada çarpıcı gelişme! Canavar anne ve oğlunun ABD’de görüntüleri ortaya çıktı
Casper VIA X40 satışta!
İmamoğlu’ndan ’kayıt dışı para’ itirafı! Yakayı kurtarmak için Genel Merkez’i sattı: Usul açısından hatalı, eksik
Bu yıl emekli olana 4 kazanç: Refah payından kimler yararlanacak? Ne kadar promosyon verilecek?
CHP’deki para sayma skandalına çarpıcı yorum: CHP kirli para kulesini peçete kağıdıyla örtmeye çalışıyor
Türk Telekom
Terörü bitirme değil süpürme operasyonu! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak’a gidiyor
Kredi kartına ilk fren nakit avansa! Sınırlama getirildi
CHP’li Özgür Özel’in Bilecik yalanı! “Rüşvetçi Semih Şahin’i biz ihraç ettik” dedi gerçek ortaya çıktı
Bakırköy’de 4 kişinin öldüğü TIR kazasında vatandaşlar isyan etti: Defalarca yazdık!
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Günahların seni tüketmeden onları terk et
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mardin mitinginde önemli açıklamalar
CHP’de ’Kemalciler’ kazan kaldırdı! İmamoğlu’nun ’SÖZCÜ’süne ’Kılıçdaroğlu’ baskını... Sabrımız kalmadı, sinir uçlarımızla oynamayın
Fenerbahçe’den ’Takvim’li açıklama! Ali Koç’un basın toplantısına damga vurdu
SON DAKİKA