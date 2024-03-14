Mete Han’dan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan günümüze askeri rütbeler! İşte M.Ö. 209’dan 2024’e rütbe listesi

Eski Uygurların dönemine gelindiğinde Köktürkçe rütbe ve unvanların birçoğu devam ediyor. "Kağan", "beg", "tarkan" gibi unvanlar, ses ve anlam değişimleriyle birlikte kullanıldığı görülüyor.

ORTA TÜRKÇE DÖNEMİNDE ASKERİ RÜTBELERİN DÖNÜŞÜMÜ

Orta Türkçe dönemi Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçe askeri terminolojisine girişiyle karakterize ediliyor. Karahanlı dönemi eserleri olan Kutadgu Bilig ve Divanü Lugati't-Türk, bu dönüşümü belgelenmiş bir şekilde sunuyor. "Elig", "padişah", "sultan" gibi kelimeler, Türkçe askeri ve idari unvanların yanında kullanılmaya başlanıyor. Aynı zamanda bu dönemde askeri rütbeler ve unvanlar daha net bir şekilde belirleniyor ve sınıflandırılıyor.