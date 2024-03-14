Batman, Büyükşehir Belediyesi mi olacak? Batman nerede, nüfusu kaç, hangi bölgede?

BATMAN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mİ OLACAK?

Batman Belediyesi'nin tabela hakkında yaptığı açıklamada, "Ortaya koyduğumuz Büyükşehir vizyonu çerçevesinde iki gözümüz Batman'ın gelecek 50 yılını planlama ve inşa etme sürecini ifade eden 'Batman, Türkiye'ye model olacak ve Büyükşehir'e giden yolun taşlarını tek tek döşüyoruz' konseptine uygun olarak hayata geçirilmekte olan her projede olduğu gibi hizmet binalarında da aynı bakış açısına sahibiz. Ortaya konulan hedef çerçevesinde önümüzdeki dönemde Batman'ımızın kavuşacağına inandığımız Büyükşehir statüsüne vurgu yapmak ve geleceğe bir miras bırakmak adına asılan yeni tabela somut bir hedefi ortaya koyma, tüm paydaşların ve kamuoyunun müspet dikkatini çekme ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır.