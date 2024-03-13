Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü İsmet Turan’dan akılalmaz savunma! Saldırıyı bakın neye bağladı

Sanık A.O.T. de üzerine atılı suçlamaları reddetti.
"KİMSEYİ DARBEDECEK DURUMDA DEĞİLİZ"
Müşteki sanık Hamdiye Polat ise "Olay günü eşim ile birlikte hastanede muayene olduktan sonra otobüse bindiğimizde engelli koltuğunda daha öncesinde tanımadığımız İsmet Turan ve oğlunu gördük. Eşim engelli olduğunu ve koltuğa oturmak istediğini söyledi. O sırada bir anda Turan bize 'Hayır, biz de engelliyiz, biz oturmak istiyoruz' dedi. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Baba oğul eşimi darbetmeye başladılar. Şikayetçiyiz. Eşim engellidir, kimseyi darbedecek durumda değil. Ben de kimseyi darbetmedim, küfretmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ramazan Polat da sanıklar hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.
SAVCI, 'NİTELİKLİ KASTEN YARALAMA'DAN CEZA İSTEDİ
Tarafları ve avukatları dinleyen mahkeme savcısı, sanıklar hakkında mütalaasını verdi. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık İsmet Turan'ın yaşlı çifte karşı 'Nitelikli kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanıkların birbirlerine karşı işledikleri 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından da beraatlerini istedi.
Mahkeme, avukatların mütalaaya karşı ek süre talebi üzerine duruşmayı erteledi. Ayrıca, sanık İsmet Turan ve oğlu A.O.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.