Son dakika: İstanbul’da sisli hava! Görüş mesafesi kısaldı, gemi trafiği askıya alındı

İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer, Beykoz, Sultanbeyli ve Pendik kesimlerinde yoğunlaşan sis, yer yer etkisini gösterdi.

Yine Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece civarında da sis etkili oldu.