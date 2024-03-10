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Son dakika: İstanbul'da sisli hava! Görüş mesafesi kısaldı, gemi trafiği askıya alındı

Son dakika haberleri... İstanbul pazar sabahına sis ile uyandı. Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü. Yüksek katlı binalar sis arasında kaybolurken İstanbul Boğaz'ında gemi trafiği askıya alındı.

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 11:41 Güncelleme 10 Mart 2024, 11:41
Son dakika: İstanbul’da sisli hava! Görüş mesafesi kısaldı, gemi trafiği askıya alındı

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İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer, Beykoz, Sultanbeyli ve Pendik kesimlerinde yoğunlaşan sis, yer yer etkisini gösterdi.

Yine Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece civarında da sis etkili oldu.

Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü.

İstanbul Boğazı'nda sis yoğunluğu görülürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, deniz trafiği saat 04.15 itibarıyla çift yönlü olarak askıya alındı.

BEYKOZ'DA BİNALAR SİS BULUTLARIYLA KAPLANDI
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edilen Anadolu Kavağı-Üsküdar, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve İstinye-Çubuklu (Arabalı vapur) seferleri normale döndü.

Beykoz'da çekilen dron görüntülerinde, sisin öbekler halinde bazı bölgelerde yoğunlaştığı, binaların sis bulutuyla kaplandığı, bazı kesimlerin tamamen sisin altında kaldığı görüldü.

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