Canan Karatay’dan Ramazan Pidesi bildirisi! İftarda, sahurda en kaliteli beslenme şekli... Ramazan ayında kan şekeri 1 milim oynamayacak!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, sağlıklı ve kaliteli bir oruç tutma süreci için ünlü beslenme uzmanı Canan Karatay'dan önemli öneriler geldi. İşte Karatay'ın Ramazan ayı önerileri...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, sağlıklı ve kaliteli bir oruç tutma süreci için ünlü beslenme uzmanı Canan Karatay'dan önemli öneriler geldi. İşte Karatay'ın Ramazan ayı önerileri...
RAMAZAN AYINI EN KALİTELİ VE ENERJİK ŞEKİLDE GEÇİRME SIRRI!
🍞 Ramazan Pidesi Tercihinde Dikkat Edilmesi Gerekenler: Canan Karatay, Ramazan ayında sıkça tercih edilen Ramazan pidesi konusunda önerilerde bulundu.
- Pidenin tam buğday unundan yapılması gerektiğini vurgulayan Karatay, bu sayede bağırsakların ihtiyacı olan lifin karşılanacağını belirtti.
- Ayrıca, pidenin iç kısmının daha fazla tüketilmesini önerdi, çünkü bağırsaklar için daha yumuşak olan iç kısım, enzimlerin daha etkili çalışmasını sağlar.
🥤🍇 İftarı Hurma veya Zeytinle Açma Önerisi: Canan Karatay, iftarı açarken mutlaka hurma veya zeytinle başlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca iftar ve sahur arasında en az 2 litre su tüketilmesini tavsiye etti. Bu, vücudun su ihtiyacını karşılamak ve sağlıklı bir oruç tutmak için önemlidir.
🍳🥚 Sahurda Yumurta Tüketimi: Sahurda en az bir, en fazla iki adet az haşlanmış yumurta tüketilmesini öneren Karatay, bu sayede vücudun ihtiyaç duyduğu protein ve kalsiyumu almanın önemine değindi.
☕ İftar Sonrası Türk Kahvesi Canan Karatay, iftar sonrası içilen bir fincan Türk kahvesinin, vücudun en çok ihtiyaç duyduğu kafeini sağlayarak baş ağrısı gibi oruçluyken yaşanabilecek stres durumlarını engellediğini belirtti.
🌳 İftar Sonrası Yürüyüş: Gün içindeki beslenme rutinini iftar ve sahur arasına çekmeyi öneren Karatay, özellikle iftar sonrası yapılan bir saatlik yürüyüşün, vücudun direncini artırarak sağlıklı bir yaşam için katkı sağladığını belirtti.
Canan Karatay'ın bu önerileri, Ramazan ayını sağlıklı ve enerjik bir şekilde geçirmek isteyenler için değerli bilgiler sunuyor. Bu önerilere uyarak, oruç tutarken sağlığınızı koruyabilir ve enerjinizi yüksek tutabilirsiniz. 🌟💪