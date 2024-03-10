Canan Karatay’dan Ramazan Pidesi bildirisi! İftarda, sahurda en kaliteli beslenme şekli... Ramazan ayında kan şekeri 1 milim oynamayacak!

🥤🍇 İftarı Hurma veya Zeytinle Açma Önerisi: Canan Karatay, iftarı açarken mutlaka hurma veya zeytinle başlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca iftar ve sahur arasında en az 2 litre su tüketilmesini tavsiye etti. Bu, vücudun su ihtiyacını karşılamak ve sağlıklı bir oruç tutmak için önemlidir.

🍳🥚 Sahurda Yumurta Tüketimi: Sahurda en az bir, en fazla iki adet az haşlanmış yumurta tüketilmesini öneren Karatay, bu sayede vücudun ihtiyaç duyduğu protein ve kalsiyumu almanın önemine değindi.

☕ İftar Sonrası Türk Kahvesi Canan Karatay, iftar sonrası içilen bir fincan Türk kahvesinin, vücudun en çok ihtiyaç duyduğu kafeini sağlayarak baş ağrısı gibi oruçluyken yaşanabilecek stres durumlarını engellediğini belirtti.

🌳 İftar Sonrası Yürüyüş: Gün içindeki beslenme rutinini iftar ve sahur arasına çekmeyi öneren Karatay, özellikle iftar sonrası yapılan bir saatlik yürüyüşün, vücudun direncini artırarak sağlıklı bir yaşam için katkı sağladığını belirtti.