İstanbul’da lüks otellerin otopark hizmeti vatandaşı isyan ettirdi: Vale değil mafya!

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İstanbul'da lüks otellerin ve lüks restoranların otopark ücretleri çıldırdı. Özellikle otellerde vale hizmetini tercih ediyorsanız, kredi kartınızın limitine dikkat etmeniz gerekiyor. Birçok kişi sosyal medyadan isyan etti.

İşte otellerin 2-4 saat otopark veya vale ücretleri ve tepkiler:



- Parayı nakit isteyenler de var. Fiş verirken of-puf yapıyorlar.



- Kendilerini banka veznesi sanıyorlar. Yanlış yere park eden var, sonra cezayı biz ödüyoruz.