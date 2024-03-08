Turkuvaz Medya Grubu’nda Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi! Sanatçılardan 8 Mart mesajı: Dünyanın kadın şefkatine ihtiyacı var

Onun sesinden beynimde bunu duymayı da çok seviyorum. Bu benim için çok özel de bir özgüven. Kız babası olmak bence çok kıymetli. Çünkü kız çocuklarının babayla kurduğu bağlantıdan sonra hayatla kurduğu ilişki de çok daha başka ve özgüvenli oluyor. Gelelim mesleki açıdan örneklere... 'Yalan Dünya'da çok sevilen, fenomen bir karakter olan 'Vasfiye Teyze'yi oynadım. 3-4 yıl sonra da 'Anne' dizisinden teklif geldi. Karakterim de çocuğuyla ilgilenmeyen, onu istismar eden bir anneydi. Günlerce elimde senaryoyla dolaştım. Bazı arkadaşlarım bunu nasıl oynarsın, linç edilirsin diyordu, bazıları ise bunu harika anlatırsın seyirciye dedi. Ülkemizde böyle anneler var mı var... Kendi kendime 'Çocuğuyla ilgilenemeyecek kadar hayatında istismara uğramış anneler de var. Sen bu hikayelerin anlatıcısı olmak istemiyor musun? Sen oyuncusun, kimi zaman kahramanı, kimi zaman da anti-kahramanı anlatmak zorundasın' diyerek rolü kabul ettim. İyi ki kabul etmişim, çok da güzel bir proje oldu. Aksaray'da çekim yaparken önümü bir kadın kesti. Ve ellerimi öperek 'Sen benim hayatımı oynuyorsun' dedi. Bu beni o kadar etkiledi ki... Bu memlekette farklı hikayeleri seyircilerin önüne getirerek, seni görüyoruz, duyuyoruz, yalnız değilsin demek kadın oyuncu olarak benim için çok onur verici. Son yıllarda bunun desteklediğini daha da görüyoruz. Sinema sektöründe, kadın oyuncuların kadın yönetmenlerle, kadın hikayeleriyle birlikte, geçmişte gördüğümüz zulüm fotoğraflarındaki kadınlardan bugün farklı bir yere taşındı kadın hikayeleri. Bunu görmek onur verici. Kadınlar çiçektir diyorlar. Aslında bir bitkinin güzelliğini verebilmesi için iyi bir bahçıvana ihtiyacı vardır. Bu memlekette güzel gördüğümüz her şey bir annenin evladıdır ve kadınlar bahçıvandır aslında. Ben de bir anne adayı olarak burada olmaktan onur duyuyorum.