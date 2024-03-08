Ramazan Heyecanı Başlıyor! 8 Mart 2024 Cuma Hutbesi Konusu ve İçeriği: Tam Metni PDF İndir!

Her yıl olduğu gibi, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte camilerdeki atmosfer giderek daha da coşkulu bir hal alıyor. Diyanet'in belirlediği konuyla uyumlu olarak, bu haftaki Cuma Hutbesi'nde Ramazan'ın manevi ve toplumsal önemine vurgu yapılıyor. Ramazan ayının Müslümanlar için bir fırsat olduğu, manevi olarak kendilerini yeniden inşa etme ve ibadetlerini artırma fırsatı sunduğu belirtiliyor.

Önümüzdeki Pazar günü kılacağımız ilk teravih namazıyla on bir ayın sultanı Ramazan 'a kavuşacağız. Aynı gece sahura kalkarak oruca niyet edeceğiz. Bizleri bu mübarek aya ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ramazan'ın kıymetini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Ramazan-ı şerifimiz şimdiden mübarek olsun.

Aziz Müminler!

Ramazan, Kur'an ayıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Zaman, mekân ve insan, vahyin nuruyla Ramazan'da aydınlanmıştır. Rabbimiz, Bakara suresinde şöyle buyurmaktadır: "Ramazan, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun, hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır." Ramazan, bizi, Kur'an'ı okumaya, anlamaya ve yaşamaya davet etmektedir.

Peki, bizler, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanabiliyor muyuz? Onun rehberliğinde örnek bir insan ve Müslüman olabiliyor muyuz?

Kıymetli Müslümanlar!

Ramazan, oruç ayıdır. Oruç, bedenimize sıhhat, gönlümüze huzur veren eşsiz bir ibadettir. Günahlara ve kötülüklere karşı bir kalkandır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Sizden biriniz oruçluyken kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona birisi sataşır veya kötü söz söylerse, 'ben oruçluyum' desin." Ramazan, bizi, tüm azalarımızla oruç tutmaya, her türlü kötülük ve günahtan arınmaya çağırmaktadır.

Peki, bizler, kavgadan, kin ve nefretten, kul ve kamu hakkı yemekten, Müslümana yakışmayan bütün olumsuzluklardan uzak durmaya hazır mıyız?