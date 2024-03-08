Siirt’te motosikletiyle kaza yapan üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım hayatını kaybetti

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Alınan bilgilere göre, Siirt-Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında kendisine ait motosikletiyle seyir halinde olan Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyona hakimiyetini kaybetti.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.