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İTÜ son dakika yangın! İstanbul İTÜ Maslak'ta yangın neden oldu? Yaralı var mı?

Son dakika haberine göre, İTÜ Ayazağa yerleşkesinde büyük bir yangın çıktı. Ekipler olay yerine sevk edildi. Peki, yangının sebebi ne? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 08:22 Güncelleme 06 Mart 2024, 08:29
İTÜ son dakika yangın! İstanbul İTÜ Maslak’ta yangın neden oldu? Yaralı var mı?

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa yerleşkesinde bulunan işçilerin kaldığı konteynerde bugün yangın çıktı. Yangın haberinin ardından hızla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı.

Şans eseri, yangının çıktığı konteynerde mahsur kalan kimse olmadığı belirtildi. Ancak, yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olay yerine ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi, yangının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için yoğun çaba harcıyor.

Söndürme çalışmaları devam ederken, çevrede güvenlik önlemleri alınmış durumda.

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