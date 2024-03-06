HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 81 ile sağanak uyarısı! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Bugün hava nasıl olacak?

KOCAELİ °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Bingöl, Elazığ, Hatay, Sivas, Batman, Diyarbakır, Erzincan, Kahramanmaraş, Tunceli, Osmaniye için sarı kodlu, Antalya için ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

MUĞLA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

EGE Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı