Ramazan Bereketi idefix’te

idefix, Ramazan ayının birlik beraberlik ruhuna ortak oluyor.



Ramazan'da idefix herkesin yanında…

Gıdadan küçük ev aletlerine, eğlenceli kutu oyunlarından minikleri sevindirecek hediyelere kadar pek çok üründe kaçırılmayacak indirim fırsatları sunan idefix, Ramazan'ın herkes için bereketli ve keyifli geçmesini amaçlıyor.

Ramazan kolileri sofraları şenlendiriyor…

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte paylaşmanın, birlik ve beraberliğin hissedildiği iftar sofraları için idefix müşterilerinin daha bereketli sofralar kurmasına ve bu bereketi de ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasına olanak sağlıyor.

İftar öncesi ve sonrası için de ürünler idefix'te!

idefix, Ramazan'da sofralarını zenginleştirmek ve her gün yeni lezzetler hazırlamak isteyenler için yüzlerce tarif içeren yemek kitaplarını müşterilerine sunuyor. Ramazan'ın birleştirici anlarını daha renkli kılmak için bu dönemde ailelerin iftarı ve sahuru beklerken keyifle vakit geçirebilecekleri birçok kutu oyununu özel avantajlarla müşterileriyle buluşturuyor. Gıda paketleri, kahvaltılıklar, kuruyemiş, içecek, yağ ve glutensiz ürünlerin yanı sıra elektronikten, spor outdoor'a diğer tüm kategorilerde de avantajlı fiyatları idefix kullanıcılarıyla buluşturuyor.