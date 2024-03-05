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Dünya Kadınlar Günü bu hafta mı, hangi güne denk geliyor 2024? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü önemi ve anlamı nedir? Hikayesi...

Dünya genelinde kadın hakları ve eşitlik mücadelesinin sembol günlerinden biri olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl büyük bir önemle kutlanmaktadır. Bu özel gün, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarına odaklanırken, aynı zamanda kadınların karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek ve çözüm yolları bulmak için bir fırsat sunmaktadır.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 10:17 Güncelleme 05 Mart 2024, 10:17
Dünya Kadınlar Günü bu hafta mı, hangi güne denk geliyor 2024? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü önemi ve anlamı nedir? Hikayesi...

Birleşmiş Milletler tarafından 1921 yılında uluslararası bir gün olarak ilan edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, o günden bu yana kadınların haklarının tanınması, eşitlik mücadelesi ve kadınların sosyal, ekonomik ve politik alandaki katılımı için önemli bir platform olmuştur. Bu özel gün, kadınların geçmişte ve günümüzde karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek ve kadın hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmaktadır.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

8 Mart Dünya Kadınlar günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor.

KADINLAR GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır.

Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir "Kadınlar Günü" düzenledikten sonra, 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir "Kadınlar Günü" düzenlenmesini önerdi. 1917'de Sovyet Rusya'da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart ulusal bayram oldu. Kadınlar Günü, 1967'de feminist hareket tarafından benimsenene dek ağırlıklı olarak sosyalist hareketler ve komünist ülkeler tarafından kutlandı. 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 16 Aralık 1977 yılında aldığı kararı ile üye ülkeler kendi geleneklerine ve tarihlerine uygun bir günü Uluslararası Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü ilan etmeye davet edildi.

Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmî tatildir, bazı ülkelerde ise büyük ölçüde görmezden gelinir. Bazı ülkelerde protesto günüdür, bazılarında ise kadınlığı kutlayan bir gündür.

8 MART NEDEN KADINLAR GÜNÜ?

"Dünya Kadınlar Günü" olarak 8 Mart gününün belirlenmesine kaynaklık eden olay konusunda muhtelif tartışmalı iddialar mevcuttur. Bunlardan biri, Rusya'da çarlığın yıkılmasına yol açan 1917 Şubat Devrimi'nin 8 Mart günü yapılan kadın yürüyüşü ve grevleri ile başlamış olması, bir diğeri 8 Mart 1908'de ABD'nin New York kentinde çoğu sosyaIist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle düzenlenen miting, başka biri ise 8 Mart 1857'de yine ABD'nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında grevci işçilere polisin saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin kurulan barikatlar nedeniyle kaçamamaları sonucunda 120 kadın işçinin ölmesi, ve yine bir başkası ise, bununla çok paralellik arz eden, ancak gerek Dünya Kadınlar Gününün ilk kararlaştırıldığı 1910'dan gerekse ilk uluslararası kutlamaların düzenlendiği 19 Mart 1911'den sonra hiç bahsi geçmeyip çok sonraları ileri sürülen, 25 Mart 1911'de New York'ta gerçekleşmiş Triangle Gömlek Fabrikası yangını'dır.

Birleşmiş Milletler'in resmî web sitesinin konuyla ilgili sayfasında 8 Mart gününün seçilmesine kaynaklık eden olay olarak Rusya'da Çarlığa son veren 1917 Şubat Devrimi'nin Gregoryen takvime göre 8 Mart günü kadınların protesto eylemleri ve grevleri ile başlamış olduğuna işaret edilmektedir.

8 Mart Kadınlar Günü Türkiye'de ilk defa; 1921 yılında kutlanmaya başlandı. 8 Mart Kadınlar Günü; 1921 yılında komünist iki kız kardeş, Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimi ile Türkiye'de ilk defa kutlandı.

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