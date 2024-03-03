



KAYMAKAMLIKTAN İLK AÇIKLAMA

Doğanşehir Kaymakamlığı: Merkez üssü Doğanşehir ilçemizde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremde ilçemizde bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk yoktur. Ekiplerimiz kontrollerine devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Malatya, Doğanşehir'de 4️⃣,4️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi… pic.twitter.com/To8smxthg0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 3, 2024





ALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Malatya, Doğanşehir'de, 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.