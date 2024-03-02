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Sultangazi'de doğal gaz patlaması! Alevler yükseldi, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Esentepe Mahallesi'ndeki yer altı doğal gaz hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın olduğu bölgede alevler yükseldi.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 20:28 Güncelleme 02 Mart 2024, 20:32
Sultangazi’de doğal gaz patlaması! Alevler yükseldi, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi.

▶️ Sultangazi'de doğalgaz patlaması!

Esentepe Mahallesi'ndeki yer altı doğal gaz hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın olduğu bölgede alevler yükseldi.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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