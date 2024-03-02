Türkiye'de üretilen Leona adlı yat 60 milyon dolara satıldı! Dış basında manşetlere çıktı: "Yüzen Saray"

AĞAÇ DEDE Konya'da yaşayan 55 yaşındaki Harun Aydın, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek meyve ağaçları dikiyor. Son 3 yılda 7 bin fidanı toprakla buluşturan Aydın bakımlarını da yapıyor. Aydın, "Bana 'Ağaç Dede' diyorlar. Nefesim yettiğince fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceğim" diyor. TOLGA YANIK

BİR TALİHLİYE 491 BİN LİRA

10 BİLEN bir kişi, 491 bin 746 lira kazandı. 9 bilenler 10 bin 433'er, 8 bilenler 656'şar, 7 bilenler 119'ar, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira alacak.

ADEM AMCA'NIN YAREN'İ

Yaren Leylek yine vefaya uçtu. 13'üncü kez Bursa'ya gelip balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Balıkçı amca, "Şükür kavuştuk. O gerçek dostum" diye konuştu.

İKİ 'YÜZ'LÜ DOLANDIRICI!

İstanbul'da jandarma ekipleri, piyasada faaliyet gösteren tüzel şirketlere ait çeklerin çalınıp üzerinde değişiklik yapılarak tekrar piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Çeklerin, 6 ayrı ilde 19 ayrı suçtan arama kaydı olan A.C. tarafından çalınarak piyasaya sürüldüğü belirlendi. Ekipler, kardeşine ait kimlik belgesini ibraz ettiği için yakalanmadığını, bu nedenle rahat hareket ettiğini, kimlik belgesindeki fotoğrafa benzeyebilmek için kilo verdiğini ve yüz estetiği yaptırdığını tespit etti. Sürekli adres değiştirdiği öğrenilen kadın, İstanbul Beyoğlu'nda yakayı ele verdi. Evinde çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür bulunan A.C. tutuklandı.

SENİ ÇAĞIRIYOR

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün ziyaretçilere açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek. Kuleye tekne seferleri her gün 09.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.



MİDEM BULANIYOR ARTIK

CHP lideri Özgür Özel, Balıkesir'de belediye başkan adaylığı konusunda "İYİ Parti'den bir jest bekliyoruz" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ise tepki geldi: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık. Biz o 15 milletvekili arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik.



MUTLULUĞA 'DÖNER'!

Almanya'da yaklaşık 25 bin döner büfesinin olduğu açıklandı. Alman Bild, Dresden'in yeni döner başkenti olduğunu yazdı. Kentte bin 800 dönercinin olduğunu yazan gazete, "Almanlar, artık gün aşırı döner tüketmeye başladı. Döner mutluluk veriyor. Fiyatı da tadına göre oldukça makul olan döner, sağlık açısından da risksiz" diye yazdı.



İSTANBUL UYARISI

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkımlara neden olan asrın felaketi depremler yaşandı. Araştırmalara göre geçen yıl ülkemizde 74 bin 230 sarsıntı meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan jeofizikçi ve deprem bilimci Tom Parsons, olası İstanbul depremi hakkında konuştu: "İstanbul'da en geç 2046'ya kadar 7.2'lik deprem olasılığı yüzde 47."



EŞE BAK!

Kocaeli'de görüntülü sohbet siteleri 2 çocuk sahibi çiftin arasını bozdu. İddiaya göre U.A. para kazanmak amacıyla karısı F.A.'yı bu sohbet sitelerine girmeye zorladı. Eşinin kabul etmemesi üzerine "kadın" gibi davranarak kendisi başkalarıyla görüştü. Bu kişilerden para istedi. Eşinin baskılarına dayanamadığı için boşanma davası açtığını söyleyen F.A., "Külotlu çorap giyiyordu. Yüzünü göstermiyordu" dedi.

YEŞİLAY 104 YAŞINDA

Yeşilay 104 yaşında. 120 şube, 107 danışmanlık merkezi, 2 rehabilitasyon merkezi 100 bini aşan gönüllüsü ve 97 ülke Yeşilay'ı ile hizmet veriyor. Her yıl 14 milyon öğrenci bağımlılıklara karşı bilinçlendiriliyor.

Kurulduğu günden bu yana 115 çağrı merkezi üzerinden 1 milyon 110 bin 353 çağrı alan Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM'la hayatlar değiştiriliyor. Bursa ve Diyarbakır'da bulunan 40 yataklı rehabilitasyon merkezlerinde alkol veya madde bağımlılarına ücretsiz tedavi hizmeti veriliyor. Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanı Mahir Ekinci ve tüm Yeşilay çalışanlarının canla başla çalıştığı Yeşilay, bağrı yanık ailelerin umudu olmayı sürdürecek.

AYNI 'HAVA'DİS

Diyarbakır'da bir sokak köpeği dehşet saçtı. Aynı gün içinde tam 8 kişiyi ısırdı.



HAYAT DERSİ

Şanlıurfa'da bir öğrencinin boğazına cisim kaçtı. Müdür Suphi Çetin, Heimlich manevrası ile kurtardı.