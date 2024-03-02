9 yaşındaki Asya, depremde kaybettiği koluna protezle kavuştu! En büyük hayali Szymanski ile tanışmak

Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öncülüğünde ulusal ve uluslararası bağışçıların desteğiyle kurulan Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM), Kahramanmaraş merkezli depremlerde göçük altında kalarak uzuvlarını kaybeden çocuklara hizmet vermeye devam ediyor.
Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öncülüğünde ulusal ve uluslararası bağışçıların desteğiyle kurulan Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM), Kahramanmaraş merkezli depremlerde göçük altında kalarak uzuvlarını kaybeden çocuklara hizmet vermeye devam ediyor.
Antakya Narlıca'da oturdukları 4 katlı binanın çökmesi sonucu annesi Heba, babası Yusuf, ağabeyi Cevdet ile küçük kardeşi Deniz'i kaybeden Asya Dönmez enkazdan yaralı olarak çıkartıldı. Sol kolunu kaybeden 9 yaşındaki Asya, protezine kavuştu. Hatay'dan halası Meral Özbek ile Adana'ya gelerek protezi takılan Asya, yeni bir hayata başladı. Depremde 8 çocuğundan 2'sini kaybeden hala Özbek, "Yeğenim Asya bütün ailesini kaybetti. Bizimle birlikte yaşıyor. Ben Asya'nın halasıydım şimdi annesi oldum. Asya benim 7'inci çocuğum oldu" dedi.
EN BÜYÜK HAYALİ SZYMANSKI İLE TANIŞMAK
İlkokul 3'üncü sınıfa giden ve Fenerbahçe'yi tutan minik kızın en büyük hayali ise Kanarya'nın yıldız futbolcusu Szymanski ile tanışmak ve onunla fotoğraf çektirmek.
MURAT KARAMAN-ZİYA RAMOĞLU