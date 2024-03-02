9 yaşındaki Asya, depremde kaybettiği koluna protezle kavuştu! En büyük hayali Szymanski ile tanışmak

Antakya Narlıca'da oturdukları 4 katlı binanın çökmesi sonucu annesi Heba, babası Yusuf, ağabeyi Cevdet ile küçük kardeşi Deniz'i kaybeden Asya Dönmez enkazdan yaralı olarak çıkartıldı. Sol kolunu kaybeden 9 yaşındaki Asya, protezine kavuştu. Hatay'dan halası Meral Özbek ile Adana'ya gelerek protezi takılan Asya, yeni bir hayata başladı. Depremde 8 çocuğundan 2'sini kaybeden hala Özbek, "Yeğenim Asya bütün ailesini kaybetti. Bizimle birlikte yaşıyor. Ben Asya'nın halasıydım şimdi annesi oldum. Asya benim 7'inci çocuğum oldu" dedi.