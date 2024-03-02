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Dünyanın en pahalı düğünü olacak: Davet listesinde yok yok! Rihanna, Bill Gates ve Zuckerberg...

114 milyar dolar serveti olan Mukesh Ambani, oğlu Anant’ı evlendiriyor. 5 milyon dolara mal olacak düğüne Rihanna, Bill Gates ve Zuckerberg gibi isimler davet edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mart 2024 Güncelleme 02 Mart 2024, 07:03
Dünyanın en pahalı düğünü olacak: Davet listesinde yok yok! Rihanna, Bill Gates ve Zuckerberg...

Hindistan'ın en zengin insanı Mukesh Ambani, oğlunu evlendiriyor.

Kutlama davetiyesinde, "Sevinç ve heyecan dolu kalplerle, sizi Anant ve Radhika'nın Jamnagar'daki evimizde yapılacak düğün öncesi kutlamalarına davet ediyoruz. Sevincimizi, sevgimizi ve kahkahamızı paylaşmak ve sonsuza kadar saklayacağımız anılar yaratmak için sizi de aramızda görmeye sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ambani, bölgede yaşayan 50 binden fazla köylü için 3 günlük ziyafet dün başladı. The Times of India'ya göre; lüks Jardin Hotel'de çalışan şefler, Japon, Meksika ve Tayland mutfağını kapsayan 2 bin 500'den fazla yemek hazırladı.

GÖSTERİ VAR
Yayınlanan listeye göre bu kez R&B yıldızı Rihanna ve illüzyonist David Blaine ve Bollywood'dan Diljit Dosanjh, aralarında Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg ve çok sayıda siyasi liderin de yer alması beklenen konuklar için performans sergileyecek.

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