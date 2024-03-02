Dünyanın en pahalı düğünü olacak: Davet listesinde yok yok! Rihanna, Bill Gates ve Zuckerberg...

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Yayınlanan listeye göre bu kez R&B yıldızı Rihanna ve illüzyonist David Blaine ve Bollywood'dan Diljit Dosanjh, aralarında Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg ve çok sayıda siyasi liderin de yer alması beklenen konuklar için performans sergileyecek.

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