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Çirkinler Çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı dikkat çekti!

En az 3 cinayete karışan Çirkinler Çetesi, çökertildi. 47 kişiilk şebekenin, fenomen Ece Ronay’a ait güzellik merkezlerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledikleri de tespit edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mart 2024 Güncelleme 02 Mart 2024, 07:03
Çirkinler Çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı dikkat çekti!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendilerine 'Çirkinler Çetesi' adını veren şebekeye yönelik dün sabah operasyon yapıldığını açıkladı. 'Mahzen-2' adı verilen operasyon İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. 47 kişi yakalandı.

Çete lideri Zuhat Altunç'un ise firari konumda olduğu anlaşıldı. Bir dizi silahlı saldırı eyleminde rol alan çetenin 2017'de Emircan Açıkgöz, 2016'da Nazım Kaya ile 2013'te İlyas Ugar'in ölümünden sorumlu olduğu ortaya çıktı.

Çete, en son fenomen Ece Ronay'a ait Gebze ve Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki iki güzellik merkezine yönelik uzun namlulu silahlı saldırı sürecinde adından söz ettirdi.

Olayın gerisinde ise Ronay'ın, eski eşi Mehmet Bilir arasındaki husumet yer almıştı. Bilir'in araçlarının olduğu galeriye yönelik saldırıdan 1 gün sonra da Ece Ronay'ın Gebze'deki merkezi silahlı saldırıya uğramıştı.

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