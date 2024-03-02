Çirkinler Çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı dikkat çekti!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , kendilerine ' Çirkinler Çetesi ' adını veren şebekeye yönelik dün sabah operasyon yapıldığını açıkladı. 'Mahzen-2' adı verilen operasyon İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. 47 kişi yakalandı.

Çete lideri Zuhat Altunç'un ise firari konumda olduğu anlaşıldı. Bir dizi silahlı saldırı eyleminde rol alan çetenin 2017'de Emircan Açıkgöz, 2016'da Nazım Kaya ile 2013'te İlyas Ugar'in ölümünden sorumlu olduğu ortaya çıktı.