"Bu kaza değil cinayet" | 112 kilometre ile gittiği ortaya çıktı: Kaldırımda yürüyen 2 kişiyi hayattan kopardı

Ankara Etimesgut'ta geçen pazar akşamı 1. TBMM Caddesi'nde seyir halinde olan sürücü M.C.D.'ninkontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen öğretmen Ekin Sert ve üniversite öğrencisi Umut Can'a çarptı. M.C.D. kaçtı.
Ankara Etimesgut'ta geçen pazar akşamı 1. TBMM Caddesi'nde seyir halinde olan sürücü M.C.D.'ninkontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen öğretmen Ekin Sert ve üniversite öğrencisi Umut Can'a çarptı. M.C.D. kaçtı.
Hastaneye kaldırılan Sert ve Can, kurtarılamadı. M.C.D. ile yanında bulunan 3 kişi, polisin çalışmasıyla Kırıkkale'de yakalandı. M.C.D. 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
'KAZA DEĞİL CİNAYET'
M.C.D.'nin hız sınırı 50 kilometre olan kaza yerindeki yolda 112 kilometre hızla gittiği anlaşıldı. Ayrıca ışık ihlali yaptığı ortaya çıktı. Kaza sırasında alkol veya uyuşturucu alıp almadığının belirlenmesi için sürücüden alınan kan örneği de test için Adli Tıp Kurumu'na yollandı.
Ekin Sert'in kendisi gibi matematik öğretmeni olan 1,5 yıllık eşi Gözde Sert, eşinin kaza akşamı yürüyüş için dışarıya çıktığını söyleyerek, "Drift yapmışlar. Bu kaza değil. Öyle olsa bırakıp gitmez, ambulansı arardı, yardımcı olurdu. Bu cinayet. Eşim cinayetten öldürüldü. Bu ölüm değil öldürülmek; ölüm bu şekilde olmaz" ifadesini kullandı.