"Bu kaza değil cinayet" | 112 kilometre ile gittiği ortaya çıktı: Kaldırımda yürüyen 2 kişiyi hayattan kopardı

Ekin Sert'in kendisi gibi matematik öğretmeni olan 1,5 yıllık eşi Gözde Sert, eşinin kaza akşamı yürüyüş için dışarıya çıktığını söyleyerek, "Drift yapmışlar. Bu kaza değil. Öyle olsa bırakıp gitmez, ambulansı arardı, yardımcı olurdu. Bu cinayet. Eşim cinayetten öldürüldü. Bu ölüm değil öldürülmek; ölüm bu şekilde olmaz" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN