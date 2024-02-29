Türkiye Mersin’deki bu olayı konuştu | Otobüste yaşlı çifti darp eden okul müdürünün oğlu hakkında flaş karar!





KALP PİLİ TAKILI 77 YAŞINDAKİ ADAMA SALDIRDILAR!

İddiaya göre, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İ.T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat ile (71) tartıştı.