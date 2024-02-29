Türkiye Mersin’deki bu olayı konuştu | Otobüste yaşlı çifti darp eden okul müdürünün oğlu hakkında flaş karar!

Kan donduran olay 15 Aralık 2023'te Mersin'in Toroslar İlçesi'ndeki Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste yaşandı.
Kan donduran olay 15 Aralık 2023'te Mersin'in Toroslar İlçesi'ndeki Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste yaşandı.
KALP PİLİ TAKILI 77 YAŞINDAKİ ADAMA SALDIRDILAR!
İddiaya göre, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İ.T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat ile (71) tartıştı.
Tartışma sırasında önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırdı.
Ardından da babası yaşlı çifte saldırdı. Kendine hakim olamayan okul müdürü yaşlı adamı darp etti.
DAKİKALARCA DARP ETTİ!
O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntüleri yeni ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun aynı tarihte polis tarafından gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından İ.T. tutuklandı.
Dün görüntülerinin ortaya çıkması üzerine okul müdürünün 17 yaşındaki oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri yapılan A.O.T. da bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.