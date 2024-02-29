"Jigolo" vaadiyle dolandırıcılık! Kadın gönderip şantaj yaptılar... Aylık kota bile koydular

Şüphelilerin çağrı merkezi olarak kullandığı ofisin Büyükçekmece'de olduğunu belirleyen polis ekipleri, bir süre bu çağrı merkezini takip etti. Çağrı merkezinde gündüz hareketliliğin arttığını tespit eden ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
9 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, telefon, dijital materyal ve 55 bin lira nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller incelendiğinde, 26 kişinin şüpheliler tarafından toplamda 575 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8'i tutuklandı.
AYLIK KOTA BİLE KOYDULAR
İncelenen materyallerde şüphelilerin aylık hedef kotaları olduğu, bu hedefi tutturanların ödüllendirildiği tutturamayanların ise cezalandırıldığı, bilgisayarları açık bırakanların 100 dolar ödediği, ayrıca mağdurlarla ilgili notlar alındığı da ortaya çıktı.