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Deodorant 3 gün boyunca kalıcı olacak! Bu şekilde kullanılırsa ter kokusundan eser kalmayacak! Koltuk altını mis gibi yapan formül

Koltuk altındaki kötü kokuları engellemek için yaygın olarak kullanılan deodorantlar, uzmanlara göre doğru zamanlamada kullanılmadığında etkisini yitirebilir. Dermatolog Lindsey Zubritsky, deodorant kullanımının en etkili olması için doğru zamanı belirlemenin önemine dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 23:23 Güncelleme 29 Şubat 2024, 23:23
Deodorant 3 gün boyunca kalıcı olacak! Bu şekilde kullanılırsa ter kokusundan eser kalmayacak! Koltuk altını mis gibi yapan formül

Sabah saatlerinde deodorant kullanımının etkili olmadığını belirten Zubritsky, "Çoğu insan, güne başlarken deodorant kullanarak gün boyunca ferah hissetmeyi amaçlar. Ancak, bu ürünlerin en etkili olduğu zamanın akşam saatleri olduğunu bilmek önemlidir" diyor.

Gece Kullanımın Önemi: Dr. Lindsey Zubritsky, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, deodorant ve roll-on ürünlerin gece uygulanmasının daha etkili olduğunu ifade etti. Geceleri ter bezlerinin daha az aktif olduğunu ve ürünlerin bu dönemde daha iyi emildiğini belirtti.

Terleme ve Kokuyu Engelleme: Deodorantların amacının kokuyu ortadan kaldırmak olduğunu, ancak terlemeyi azaltmadığını hatırlatan Zubritsky, terlemeyi önleyen ürünlerin gece kullanılmasının daha etkili olduğunu açıkladı.

Melatonin Hormonu: Vücudun uykuya hazırlandığı gece saatlerinde melatonin hormonunun arttığını söyleyen Zubritsky, bu hormonun ter ve kokuyu azaltıcı etkisi olduğunu belirtti.

Apokrin Bezlerin Rolü: Apokrin bezlerinin ter ve kokunun oluşumunda önemli bir rol oynadığını ifade eden dermatolog, gece kullanılan ürünlerin apokrin bezlerini tıkayarak ter ve kokuyu daha etkili bir şekilde durdurabileceğini söyledi.

Zamanlama Önemli: Akşam duşundan hemen sonra deodorant veya ter önleyici ürünler kullanmanın sağlıklı olmayabileceğini vurgulayan Zubritsky, her iki ürünün de kuru cilde uygulandığında etkilerini göstermeye başladığını belirtti.

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