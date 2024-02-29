Deodorant 3 gün boyunca kalıcı olacak! Bu şekilde kullanılırsa ter kokusundan eser kalmayacak! Koltuk altını mis gibi yapan formül

Sabah saatlerinde deodorant kullanımının etkili olmadığını belirten Zubritsky, "Çoğu insan, güne başlarken deodorant kullanarak gün boyunca ferah hissetmeyi amaçlar. Ancak, bu ürünlerin en etkili olduğu zamanın akşam saatleri olduğunu bilmek önemlidir" diyor.

Gece Kullanımın Önemi: Dr. Lindsey Zubritsky, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, deodorant ve roll-on ürünlerin gece uygulanmasının daha etkili olduğunu ifade etti. Geceleri ter bezlerinin daha az aktif olduğunu ve ürünlerin bu dönemde daha iyi emildiğini belirtti.