Uzmanlar onayladı! Bunlar ömürden 10 yıl götürüyor! Masum gözüküyor ama evimizde zehir var!

Evlerimizde sıkça kullandığımız bazı ürünlerin aslında sağlığımıza zarar verebilecek tehlikeli maddeler içerdiği ortaya çıktı. Bu ürünlerle temas etmek ve solunum yoluyla maruz kalmak, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte evlerimizde bulunan, faydalı gibi görünen ancak zararlı olabilen ürünler...

NPE İÇEREN DETERJANLAR Nonilfenol etoksilat içeren deterjanlar, çamaşır deterjanları, şampuan ve temizlik malzemelerinde yaygın olarak bulunuyor. Bu kimyasal madde, hormonlara zarar vererek adet döngüsünü bozabilir ve üreme sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapabilir.