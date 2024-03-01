SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanlar onayladı! Bunlar ömürden 10 yıl götürüyor! Masum gözüküyor ama evimizde zehir var!

Temizlik malzemeleri, kozmetik ürünler, plastik ürünler... Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan bu ürünlerin içeriğinde görünmeyen bir tehlike gizlenebilir. Bu kimyasallara doğrudan temas veya solunum yoluyla maruz kalmak, alerjik reaksiyonlardan kansere kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 09:19 Güncelleme 01 Mart 2024, 09:19
Uzmanlar onayladı! Bunlar ömürden 10 yıl götürüyor! Masum gözüküyor ama evimizde zehir var!

Evlerimizde sıkça kullandığımız bazı ürünlerin aslında sağlığımıza zarar verebilecek tehlikeli maddeler içerdiği ortaya çıktı. Bu ürünlerle temas etmek ve solunum yoluyla maruz kalmak, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte evlerimizde bulunan, faydalı gibi görünen ancak zararlı olabilen ürünler...

NPE İÇEREN DETERJANLAR

Nonilfenol etoksilat içeren deterjanlar, çamaşır deterjanları, şampuan ve temizlik malzemelerinde yaygın olarak bulunuyor. Bu kimyasal madde, hormonlara zarar vererek adet döngüsünü bozabilir ve üreme sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapabilir.

NAFTALİN TOPLARI

Evlerimizde hoş koku yayan naftalin topları, aslında içerdikleri kanserojen maddeler nedeniyle sağlığımızı tehdit edebilir. Uzmanlar bu ürünler yerine lavanta keseri gibi doğal alternatifleri öneriyor.

CAM TEMİZLEME MALZEMELERİ

Amonyak içeren cam temizleme ürünleri, solunduğunda solunum sistemi tahrişine neden olabilir. Ayrıca içerdikleri parfüm ve renklendiriciler ciltte alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

BÖCEK İLAÇLARI

Böcek ilaçları, özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikeli olabilir. Kimyasal maddelerin solunması veya teması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Doğal alternatiflerle böcek problemlerini çözmek önemlidir.

30 gün boyunca avokado yiyin! Olanlara siz bile inanamayacaksınız! Ağız kokusundan rahatsız olan herkes...30 gün boyunca avokado yiyin! Olanlara siz bile inanamayacaksınız! Ağız kokusundan rahatsız olan herkes...
30 gün boyunca avokado yiyin! Olanlara siz bile inanamayacaksınız! Ağız kokusundan rahatsız olan herkes...
İstanbulun 17 ilçesi için kırmızı alarm! 09.30 itibariyle başlayacak! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenyurt...İstanbulun 17 ilçesi için kırmızı alarm! 09.30 itibariyle başlayacak! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenyurt...
İstanbul'un 17 ilçesi için kırmızı alarm! 09.30 itibariyle başlayacak! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenyurt...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ’hayalim’ demişti! 7 yılda 24 şehir hastanesi tamamlandı
Yargı’daki kirli eller devrede! Haşhaşilerin beyin takımında yer alan FETÖ’cü Hüseyin Yıldırım hakkında verilen karar bozuldu
Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel’den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlanmış durumda
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu! Dünyadan tepki yağıyor: BM’den soruşturma çağrısı
Emekli promosyon kampanyalarına güncelleme gelecek mi? Gözler SGK ve bankalarda
ABD Senatosu’ndan F-16 kararı! Türkiye karşıtı lobicilere şok
Galatasaray ZTK’da Fatih Karagümrük’e elendi
İl il mahkeme mahkeme dolaşıyor! Yüzlerce kişiyi dolandıran Yavuz Usta hakkındaki haberlere erişim engeli kararı
Emekliye 2500 TL destek | Cumhur’un İBB başkan adayı Murat Kurum müjdeleri peş peşe verdi: Öğrenciye %40, İSPARK’a %25 indirim...
SON DAKİKA I Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete’de! 9 bin yeni sözleşmeli personel alınacak
Kaybedeceğim korkusu Ekrem İmamoğlu’nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: Bay Kibir’in gerçek yüzü
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aydın mitinginde önemli açıklamalar
TÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisi 2023’te büyüdü | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama | OECD ve G-20’ye damga
İBB bütçesi Saraçhane trollerine gidiyor! Kim bu Ekremcilerin Diyanet’i verelim dediği sarıklı figüran? İmamoğlu’nun foyası ortaya çıktı
Esra Erol’da eşini yüzündeki kılları yüzünden terk etmişti | Büyük aşkta mutlu son: El ele tutuşup stüdyodan ayrıldılar
SON DAKİKA