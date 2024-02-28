Karaciğerdeki toksinleri arındıran mucize kür! İbn-i Sina’nın şişkinliği, önleyen ödem atan tarifi!

Vücudumuzun temizlikçisi olarak bilinen karaciğer, sağlığımız üzerinde kritik bir rol oynar. Ancak, kötü beslenme alışkanlıkları ve aşırı alkol tüketimi gibi etkenler karaciğerin yorulmasına ve sağlığımızın zayıflamasına neden olabilir.

Ünlü tıp bilgini İbni Sina, karaciğer temizliği için doğal ilaçlar öneriyor. Kabuksuz karpuz çekirdeği, çekilmiş üzüm çekirdeği, kereviz ve anason çekirdeği gibi malzemelerle hazırlanan bu karışım, sağlığınıza katkı sağlayabilir.

Malzemeler

Kabuksuz karpuz çekirdeği veya çekilmiş üzüm çekirdeği veya kereviz ve anason çekirdeği

Diken çekirdeği

Gül çekirdeği

Gül

Hatmi tohumu

Molehiya tohumu

Hazırlık

Yukarıdaki malzemelerden her biri birer dirhem ağırlığında öğütülür.

Elde edilen tozlar taze ve mayhoş bir meşrubat ile ezilerek karıştırılır.

Karışım, içilebilecek bir kıvama gelene kadar ezilir.

Hazırlanan bu karışım, İbni Sina'nın önerdiği şekilde taze ve mayhoş meşrubatla karıştırılarak içilir.