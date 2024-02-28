Karaciğerdeki toksinleri arındıran mucize kür! İbn-i Sina’nın şişkinliği, önleyen ödem atan tarifi!

Vücudumuzun temizlikçisi olarak bilinen karaciğer, sağlığımız üzerinde kritik bir rol oynar. Ancak, kötü beslenme alışkanlıkları ve aşırı alkol tüketimi gibi etkenler karaciğerin yorulmasına ve sağlığımızın zayıflamasına neden olabilir.
Vücudumuzun temizlikçisi olarak bilinen karaciğer, sağlığımız üzerinde kritik bir rol oynar. Ancak, kötü beslenme alışkanlıkları ve aşırı alkol tüketimi gibi etkenler karaciğerin yorulmasına ve sağlığımızın zayıflamasına neden olabilir.
İBNİ SİNA'NIN ÖNERİSİ
Ünlü tıp bilgini İbni Sina, karaciğer temizliği için doğal ilaçlar öneriyor. Kabuksuz karpuz çekirdeği, çekilmiş üzüm çekirdeği, kereviz ve anason çekirdeği gibi malzemelerle hazırlanan bu karışım, sağlığınıza katkı sağlayabilir.
Malzemeler
Kabuksuz karpuz çekirdeği veya çekilmiş üzüm çekirdeği veya kereviz ve anason çekirdeği
Diken çekirdeği
Gül çekirdeği
Gül
Hatmi tohumu
Molehiya tohumu
Hazırlık
Yukarıdaki malzemelerden her biri birer dirhem ağırlığında öğütülür.
Elde edilen tozlar taze ve mayhoş bir meşrubat ile ezilerek karıştırılır.
Karışım, içilebilecek bir kıvama gelene kadar ezilir.
Hazırlanan bu karışım, İbni Sina'nın önerdiği şekilde taze ve mayhoş meşrubatla karıştırılarak içilir.
NANE VE LİMON İLE DOĞAL KARACİĞER DETOKSU TARİFİ
Malzemeler
10-15 dal taze nane
Yarım limon kabuğu rendesi
2 su bardağı su
Yarım limon suyu
Yapılışı
Bir tencerede suyu kaynatın.
Kaynayan suya 10-15 dal taze nane yaprağı ekleyin.
Üzerine yarım limon kabuğu rendesini ekleyin ve bir süre demleyin.
İçeceğiniz zaman limon suyunu ekleyerek karıştırın.
Bu detoks içeceği, nane yapraklarının detoksifikasyon işlevlerini destekleyen mentol ve menton gibi uçucu yağlar içerirken, limon karaciğer için harika bir uyarıcıdır ve safrayı sıvılaştırarak toksinlerin atılmasına yardımcı olur.