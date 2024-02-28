"Cinsel içerikli videolarını gördüm" | Eşine ve sevgilisine kurşun yağdırmıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni detaylar...

"EŞİMİN BAŞKASIYLA BİRLİKTE OLDUĞU CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLARINI GÖRDÜM" Savunması için söz hakkı verilen İ.A., eşi Tansu ile 2014'de evlendiğini ve 2 çocuğunun olduğunu söyledi. Olay tarihinde eşinin eski telefonunu kullandığı öğrenilen İ.A., "Olay günü fabrikada çalışırken telefon kasmaya başlamıştı. Bazı uygulamaları silerken eşimin başkasıyla birlikte olduğu cinsel içerikli videolarını gördüm ve hemen eve geldim. Çocuklar evin önünde oynuyordu eşimi arabayı aldım, evden uzaklaştık ve bir yerde durduk. Beni aldatıp aldatmadığını sordum. İlk başta inkar etti. Videoları gösterince de bir kerelik bir hata olduğunu, B.Y.T.'nin görüntüleri izinsiz çektiğini, tehdit etmesi üzerine ilişkiye devam ettiğini ve pişman olduğunu söyledi" dedi.

"112'Yİ ARAYARAK EŞİMİ VE SEVGİLİSİNİ VURDUĞUMU, EVİME DE EKİP GELMESİNİ SÖYLEDİM"

Aldatıldığını öğrendiğinde boşanmak istediğini ifade eden sanık İ.A., "Eşim yüzleştirmek için B.Y.T'yi aramak istedi, ben de 'tamam' dedim. Yola çıktık. Yolda B.Y.T.'nin tehlikeli biri olduğunu söyleyince evden silahı aldım. İlk başta B.Y.T. telefonu açmadı. Eşimi ağabeyine bırakmak için yoldayken B.Y.T. aradı ve bize olay yerini tarif etti.

Olay yerine gittiğimizde araçların arasından birinin bize doğru geldiğini gördüm. O esnada eşim direksiyona sarıldı, boğuşurken arabayı çarptık ve aşağı indim. B.Y.T. bana doğru gelirken elini sağa beline doğru atınca ateş ettim. Şahıs aracın arkasına düştü ve kalkarak kaçmaya çalıştı. O sırada eşim telefonu alıp kaçmaya çalıştı, ayaklarına ateş ettim.

Yere düştü başka bir şey yapmadım. Telefonu aldım araca bindim eve doğru yola çıktım. O sırada 112'yi arayarak eşimi ve sevgilisini Camili mezarlık mevkisinde vurduğumu, evime de ekip gelmesini söyledim. Yaşananlardan dolayı pişmanım keşke olay yerine hiç gitmeseydim" diye konuştu.