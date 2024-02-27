Yine TikTok yine skandal | İzmir'de öğretmenin karşısında oynayıp video çektiler! "Gençlik nereye gidiyor?"

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde 11. sınıftan iki öğrenci, öğretmenlerinin karşısında dans ederek Tik Tok için video çekti. Öğretmenin tüm uyarısına rağmen kayda devam eden öğrenciler, görüntüleri daha sonra da sosyal medya hesaplarından paylaştı.