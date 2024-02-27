Yine TikTok yine skandal | İzmir'de öğretmenin karşısında oynayıp video çektiler! "Gençlik nereye gidiyor?"

Son dönemde sosyal medya aracılığıyla gerek fenomenler gerekse bilinmeyen kullanıcılar paylaşımlarıyla gündemi meşgul ediyor.
Son dönemde sosyal medya aracılığıyla gerek fenomenler gerekse bilinmeyen kullanıcılar paylaşımlarıyla gündemi meşgul ediyor.
Özellikle TikTok isimli platformdan yansıyan görüntüler toplumun sinir uçlarına dokunuyor.
ÖĞRETMENİN KARŞISINDA TİKTOK ÇEKTİLER
Konak ilçesi Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, öğrencilerin derste çektiği görüntüler pes dedirtti.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde 11. sınıftan iki öğrenci, öğretmenlerinin karşısında dans ederek Tik Tok için video çekti. Öğretmenin tüm uyarısına rağmen kayda devam eden öğrenciler, görüntüleri daha sonra da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ
Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Öğretmene saygısızlık içeren görüntülerle ilgili, iki öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.
Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları "Gençlik nereye gidiyor?","Büyük saygısızlık" gibi eleştirilerde bulundu.